Česmad chce zjednotiť pozíciu autodopravcov voči návrhu MF SR

Bratislava 10. januára (TASR) – Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia pozýva všetkých cestných dopravcov na stretnutie do Banskej Bystrice. Na základe uznesenia prezídia Česmadu pozýva nielen svojich členov, ale aj všetkých cestných dopravcov, osobitne aj zástupcov Únie autodopravcov Slovenska (UNAS). Cieľom je zjednotenie pozície voči legislatívnym návrhom, ktoré boli ponúknuté vo štvrtok (9. 1.) Ministerstvom financií (MF) SR.



Ako uviedla hovorkyňa Česmadu Martina Baumann, celoslovenské stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. januára o 10.30 h v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. "Pri registrácii je potrebné, aby sa dopravca identifikoval IČO-m dopravnej spoločnosti, ktorú zastupuje. Stretnutie bude prebiehať na odbornej úrovni, pričom sú vítaní výlučne cestní dopravcovia na Slovensku," priblížila.



Cieľom je zjednotiť a presne formulovať stanovisko k legislatívnym návrhom a ich dosahom na sektor cestnej dopravy, ktoré boli vyrokované s relevantnými politickými predstaviteľmi a zástupcami rezortu financií, respektíve ministerstva dopravy. Česmad je zároveň presvedčený, že stretnutie prispeje k upokojeniu aktuálnej situácie. Po stretnutí dopravcov bude združenie sledovať vývoj legislatívneho procesu a prijme ďalšie kroky s očakávaním na výsledky januárovej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá by sa mala týmito legislatívnymi návrhmi zaoberať.



MF SR ponúka autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %. Zároveň prepočíta, aký dosah na rozpočet by malo zrušenie zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách. V prípade minimálneho vplyvu predloží rezort financií tento návrh spolu so znížením cestnej dane na januárovú schôdzu parlamentu. Podľa Česmadu zostáva naďalej otvorená agenda sadzieb mýta a zliav z týchto sadzieb.



Od utorka (7. 1.) trvá štrajk autodopravcov, ktorý vyhlásila UNAS. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.