ČESMAD: Dohoda EÚ s Ukrajinou o nákladnej doprave je zle nastavená

Bratislava 26. februára (TASR) - Zvýšenie počtu ukrajinských dopravcov na trhu EÚ o 8000 subjektov, 46 % prázdnych ukrajinských kamiónov, ktoré vstupujú do Únie, a ich 40-dňový pobyt na území EÚ sú jasnými znakmi zle nastavených pravidiel súčasnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave. Upozornil na to prezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský. Zmenu pravidiel preto podľa neho požaduje už 14 asociácií z EÚ a Nórska.



"Ukrajinskí dopravcovia dokážu ponúknuť oproti dopravcom z EÚ oveľa nižšiu cenu, nie však preto, že sú šikovnejší, ale preto, že pre nich neplatia viaceré regulácie, ako napríklad záväzok finančnej spoľahlivosti, vyplácanie minimálnej mzdy štátu, v ktorom vykonali prepravu, nezmyselné povinné návraty vozidla a vodiča do krajiny usídlenia, výmeny inteligentných tachografov a podobne," upozornil Piešťanský.



Štrnásť asociácií z EÚ a Nórska preto vyzvalo Európsku komisiu a Radu EÚ, aby prispôsobili dohodu medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave tak, aby jednotný vnútorný trh EÚ zostal chránený a pravidlá EÚ sa riadne presadzovali u všetkých. "Veríme, že sa to dá urobiť aj bez toho, aby sme ohrozili našu pomoc Ukrajine," vyhlásili združenia dopravcov. Systém povolení medzi krajinami EÚ a tretími štátmi je podľa asociácií dopravcov rokmi odskúšaný. "Zvýšenú potrebu exportu a importu Ukrajiny je možné dosiahnuť zvýšením objemov bilaterálnych kvót na akúkoľvek primeranú a zdôvodniteľnú úroveň," dodali asociácie vo vyhlásení.



Dopravcovia upozornili, že podobne ako v poľnohospodárstve išli opatrenia prijaté EÚ v oblasti cestnej dopravy nad rámec jej pôvodných zámerov a popri výhodách spôsobujú značné vnútorné škody. Pod vyhlásenie sa podpísalo bulharské združenie AEBTRI, francúzske AFTRI, portugalské ANTRAM, český ČESMAD Bohemia, slovenský ČESMAD Slovakia, dánske združenia DTL a ITD, maďarské MKFE, škandinávska Nordic Logistics Association NLA, nórsky NLF, grécky OFAE, švédsky SA, fínsky SKAL a poľské združenie ZMPD.