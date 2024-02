ČESMAD: EK ignoruje námietky pri povoleniach ukrajinským dopravcom

Bratislava 21. februára (TASR) - Európska komisia (EK) podľa Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky (ČESMAD Slovakia) ignoruje námietky, ktoré sa týkajú problematiky povolení pre ukrajinských dopravcov. Združenie upozornilo, že to môže viesť až k protestným akciám dopravcov. V stredu o tom informoval hovorca ČESMAD Slovakia Roman Kment.



"Zatiaľ veľmi nepriaznivé správy pre sektor cestnej dopravy z Európskej komisie (EK) približujú dopravcov k protestným akciám, ktoré môžu nadviazať čoskoro na akcie slovenských aj európskych poľnohospodárov," uviedol ČESMAD.



ČESMAD informoval, že podľa odpovedi, ktorú spolu s ďalšími asociáciami dopravcov dostali k spoločnému memorandu k problematike ukrajinských dopravcov, sa EK nestotožňuje s negatívnymi následkami dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou o cestnej doprave.



"Výnimka zo systému povolení pre ukrajinských dopravcov by preto mala pokračovať bez akýchkoľvek významnejších zmien ďalej aj od júla 2024, čo je pre slovenských dopravcov neprijateľné. Títo budú ďalej čeliť tlaku nerovnakých podmienok na trhu a neférovej konkurencii," uviedol prezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.



Podľa združenia ČESMAD zatiaľ čo EK ignoruje námietky dopravcov, k iniciatíve signatárov memoranda krajín V4 sa pridávajú združenia dopravcov z ďalších štátov, aj zo západnej časti Európy.



"Neochota počúvať vedie iba k rastu napätia a rôznych nátlakových akcií, ktorým by sa dalo predchádzať, ak by zodpovedné inštitúcie dialóg iba nepredstierali," dodal Piešťanský.