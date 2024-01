ČESMAD: Iné krajiny EÚ, na rozdiel od Slovenska, dopravcom pomáhajú

Bratislava 25. januára (TASR) - Kým Slovensko nechcelo zahrnúť podporu čistejších vozových parkov nákladných áut ani do plánu obnovy, Taliansko a Španielsko čoskoro začnú dávať príspevky svojim cestným dopravným firmám. Poukázalo na to vo štvrtok Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky (ČESMAD Slovakia) s tým, že iné krajiny EÚ, na rozdiel od Slovenska, aj prakticky konajú.



"Na Slovensku môžeme o podobnej podpore iba snívať a nie je sa prečo diviť, že v počte vozidiel na alternatívne ekologické pohony sme na chvoste krajín EÚ. Opakovane sme podobné návrhy predkladali aj my. Tu nám iné vlády ukazujú, že keď sa chce, tak sa dá," objasnil prezident združenia Pavol Piešťanský.



ČESMAD Slovakia ako príklad uviedlo Taliansko, ktoré vyčleňuje 25 miliónov eur pre cestných nákladných dopravcov pri obnove vozových parkov. Z toho ide podľa združenia 2,5 milióna eur pre nákup vozidiel od 3,5 tony na alternatívne pohony so stlačeným zemným plynom (CNG), skvapalneným zemným plynom (LNG), hybridným dieselovo-elektrickým a čisto elektrickým pohonom.



Ďalších 15 miliónov eur pôjde podľa združenia na "šrotovné", ak sa pri nákupe nových nákladných vozidiel s dieselovými motormi normy Euro VI/EA tie staré nad 3,5 tony zlikvidujú. Na prívesy a návesy pre kombinovanú dopravu alebo prípojné vozidlá nad 7 ton, ktoré slúžia na prepravu rýchlo sa kaziacich potravín, je určených 7,5 milióna eur.



Združenie taktiež vyzdvihlo španielsku schému, ktorá vyčleňuje európske peniaze pre dopravcov, ak musia prejsť na inteligentné digitálne tachografy. "Na Slovensku si naopak musí poradiť s povinným prechodom, žiaľ, samotný sektor cestnej dopravy, ktorého možnosti sú limitované," uzavrel Piešťanský.