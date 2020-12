Česmad: Koronakríza spôsobuje zásadné straty autobusovým dopravcom

Bratislava 17. decembra (TASR) – Opatrenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19 a následné zmeny v správaní ľudí spôsobujú zásadné až likvidačné ekonomické straty autobusových dopravcov, ktorí sa venujú nepravidelnej komerčnej doprave. Poukázalo na to Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia, ktoré preto predložilo Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR komplexný návrh podpory autobusových dopravcov.



Návrh Česmadu vychádza z realizovaných schém v Nemecku aj v Českej republike. "Združenie Česmad Slovakia verí, že ministerstvo dopravy sa v čo najkratšom čase rozhodne pomôcť aj tým spoločnostiam, ktoré napriek poklesom výkonov v oblasti komerčnej prepravy osôb nemohli efektívne využiť pomoc už pri prvej schéme podpory prostredníctvom Ministerstva hospodárstva (MH) SR," skonštatoval poverený generálny tajomník združenia Roman Kment.



Návrh je cielený na spoločnosti, ktorých pokles tržieb z činnosti v rozhodnom období od 13. marca 2020 do 31. októbra 2020 v porovnaní s referenčným obdobím roku 2019 bol o viac ako 40 %. "Predložený nový návrh nelimituje pomoc schémou de minimis, rozširuje účel použitia dotácie, čím oveľa účinnejšie pomáha zotaveniu autobusových spoločností, je spravodlivejší, pretože definuje pomoc nie paušálnou sumou na mesiac a autobus, ale na sedadlo a deň, a rovnako zohľadňuje ekologickosť vozidlového parku," priblížil Kment.



Výška dotácie je navrhnutá od 0,55 eura na sedadlo a deň pri vozidle s emisnou triedou Euro III až po 5,10 eura na sedadlo a deň pri vozidle s emisnou triedou Euro VI. V prípade, ak dopravca už žiadal o dotáciu na základe výzvy MH SR a rovnako požiada aj o podporu podľa nového návrhu združenia, mala by sa mu výška poskytnutej dotácie odrátať od podpory vypočítanej podľa novej schémy pomoci.