Česmad: Naviazanie podpory na COVID automat spôsobí problémy

Bratislava 11. júna (TASR) – Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia sa pripája k iniciatívam, ktoré požadujú zachovanie princípu plošného poskytovania príspevkov na mzdy v súvislosti s podporou zamestnanosti. Tvrdí, že by sa podpora na udržanie zamestnanosti vo forme Prvá pomoc plus na pokles tržieb mala predĺžiť až do konca roka 2021. Keďže od 1. januára 2022 by mal začať platiť permanentný "kurzarbeit", bola by tak zachovaná kontinuita tejto pomoci zo strany štátu. Informoval o tom poverený generálny tajomník združenia Roman Kment.



Vládou schválené naviazanie podpory udržania zamestnanosti na tzv. COVID automat podľa Česmadu spôsobí viacero problémov pre rôzne segmenty. "Združenie Česmad Slovakia chce upozorniť na to, že napríklad pre segment medzinárodnej osobnej pravidelnej a nepravidelnej dopravy, alebo aj pre činnosť cestovných kancelárií nemá tzv. COVID automat praktický význam," podotkol Kment.



Ako dôvod uviedol, že segment medzinárodnej osobnej dopravy aj turistický ruch je naviazaný na opatrenia v cestovaní do zahraničia a návratu domov, respektíve na opatrenia vstupu občanov iných štátov na územie SR. "Tieto opatrenia sa síce uvoľnili, ale stále je ich veľké množstvo, a tak združenie odhaduje, že objem tržieb z tejto činnosti v roku 2021 neprekročí 30 % - 40 %, teda dá sa v tržbách očakávať prepad 60 % - 70 %, a to bez ohľadu na to, v akej farbe COVID automatu sa okresy na Slovensku budú nachádzať," dodal.