Česmad navrhol zníženie sadzieb mýta na Slovensku po zavedení EETS

Bratislava 20. apríla (TASR) – Po zavedení medzinárodného mýtneho systému EETS (European Electronic Toll Service) na Slovensku by sa mali výrazne znížiť sadzby mýta. Dosiahnuť to chce Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia, ktoré o to požiadalo vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina).



"Navrhli sme, aby v rámci priamej pomoci pre segment dopravy sadzby klesli o 20 % až 30 % na rok od zavedenia EETS. Zároveň by sa dočasne na rovnaké obdobie zrušil doterajší systém zliav na mýte," priblížil prezident združenia Pavol Piešťanský.



Zástupcovia NDS a Česmadu rokovali 19. apríla o spustení medzinárodného mýtneho systému EETS na Slovensku. "Keďže podľa predbežných informácií bude nákladovosť systému EETS výrazne nižšia, vítame čo najskoršie zavedenie tejto služby na Slovensku," skonštatoval Piešťanský. Už v priebehu tohto roka spustením modulu EETS do prevádzky bude na slovenský trh vpustená konkurenciu SkyTollu, čím by sa mala znížiť nákladovosť ešte súčasného mýta.