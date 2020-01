Česmad očakáva od novej vlády a parlamentu podporu úľav pre dopravcov

Bratislava 29. januára (TASR) - Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia považuje dohodnuté zmeny v nariadení vlády o mýte za významný krok v prospech slovenských dopravcov. Prijatie tohto nariadenia je v súčasnosti jediným skutočným finančným prínosom v prospech slovenských dopravcov, ktoré vláda mohla prijať do konca tohto funkčného obdobia, uviedlo združenie v reakcii na stredajšie rokovania s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom financií SR.



Dopravcovia očakávajú, že nová vláda a nový parlament dohodnuté podmienky nielen podporí, ale v prospech dopravcov SR aj zásadne zlepší s účinnosťou od 1. januára 2020. "Návrh Ministerstva financií SR k úprave dani z motorových vozidiel schválilo Prezídium združenia Česmad Slovakia s vedomím, že aktuálna vláda SR už nemôže tento legislatívny proces ukončiť," uviedlo združenie vo vyhlásení zaslanom médiám. Ponúknutý návrh považuje Česmad Slovakia za akceptovateľný, očakáva však, že bude východiskom pre ďalšie rokovania s novovzniknutou vládou, ktorá vzíde z februárových parlamentných volieb.



Zástupcovia združenia rokujú s predstaviteľmi všetkých politických strán, ktoré by sa mohli dostať do parlamentu. Niektoré strany podľa dopravcov uvažujú o znížení dane z motorových vozidiel na úroveň minimálnych sadzieb Európskej únie. "Práve tieto minimálne sadzby dane z motorových vozidiel sú cieľom budúcich rokovaní združenia," uviedlo združenie.



Na rozdiel od menšej Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) považuje Česmad Slovakia akékoľvek ďalšie násilné vymáhanie zmien dohodnutých podmienok predvolebnom období za nekonštruktívne. UNAS od utorka (28. 1.) opätovne organizuje protestné zhromaždenia na cestných hraničných priechodoch Slovenska. Na sociálnej sieti únia upozornila, že je pripravená v protestoch a blokádach ciest pokračovať.