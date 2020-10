Česmad oceňuje úľavy v návrhu zákona o dani z motorových vozidiel

Bratislava 7. októbra (TASR) – Novela zákona o dani z motorových vozidiel, ktorú v stredu schválila vláda, pomôže riešiť kritickú situáciu v sektore cestnej dopravy. Tvrdí to Združenie cestných dopravcov v SR Česmad Slovakia, ktoré zároveň ocenilo, že návrh nad rámec dohody zo začiatku roka rozširuje úľavy.



"Z pohľadu cestnej dopravy ide o jeden z kľúčových zákonov, ktorý rozhoduje, ako dobre sa bude dopravcom podnikať. Návrh schválený vládou oceňujeme osobitne preto, že nad rámec dohody zo začiatku roka rozširuje úľavy pre autobusy a prípojné vozidlá, kategórie O4 budú mať samostatnú sadzbu nižšiu o 60 %," priblížil prvý viceprezident Česmadu Pavol Piešťanský.



Združenie uviedlo, že vo všeobecnosti návrh zjednodušuje a sprehľadňuje spôsob výpočtu dane. Jeho uplatnením už za zdaňovacie obdobie roku 2020 by sa mali zároveň zmierniť dosahy opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 v odvetví cestnej dopravy.



Česmad verí, že návrh schválený vládou si získa podporu aj v slovenskom parlamente. "Nová úprava dane z motorových vozidiel by sa tak mohla stať základom zlepšovania podmienok pre cestnú dopravu, kde dopravcov trápi ešte riešenie zliav z elektronického mýta a daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku," dodal Piešťanský. Podľa združenia ide o kľúčové otázky pre odvetvie, ktoré dáva prácu viac ako 100.000 zamestnancom a vytvára 4,8 % HDP krajiny.



Návrh zákona o dani z motorových vozidiel v stredu schválila vláda spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Národná rada (NR) SR by tak o ňom mala následne rokovať v tzv. zrýchlenom režime. Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave by sa podľa návrhu malo znížiť a posilniť sa tým má ich konkurencieschopnosť.



Novela zákona by mala zároveň odstrániť komplikované "párovanie" vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves) a namiesto toho zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav.