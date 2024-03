ČESMAD požiada o kontrolu postupu EK pri zmluve o doprave s Ukrajinou

Bratislava 6. marca (TASR) - Združenie cestných dopravcov SR (ČESMAD Slovakia) sa pre postup Európskej komisie (EK) vo veci zmluvy o cestnej nákladnej doprave s Ukrajinou obráti na európske kontrolné orgány. ČESMAD to uviedol v súvislosti s tým, že EK podľa združenia utajila obsah návrhu na ďalšie predĺženie Dohody medzi Ukrajinou a EÚ o cestnej nákladnej doprave. V stredu o tom informoval hovorca ČESMAD Slovakia Roman Kment.



"EK utajila obsah návrhu na ďalšie predĺženie Dohody medzi Ukrajinou a EÚ o cestnej nákladnej doprave, ktoré by malo platiť od júla 2024 najmenej do konca roka 2025. O návrhu chce navyše rozhodnúť extrémne rýchlo," uviedol ČESMAD.



Združenie upozornilo, že členské štáty dostali návrh k dispozícii 5. marca a rokovať by sa o ňom malo na zasadnutí Pracovnej skupiny Rady EÚ pre pozemnú dopravu už 7. marca. "Prakticky tak Komisia znemožnila materiál pripomienkovať odbornou verejnosťou a priškrtila priestor pre národné ministerstvá dopravy, aby na návrh zodpovedajúco reagovali a pripravili národnú pozíciu, ktorá by v podmienkach SR mala byť predmetom medzirezortného pripomienkového konania," uviedol prezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.



ČESMAD pripomenul, že dohoda medzi Ukrajinou a EÚ sa už predlžovala od júla 2023, vtedajší návrh však EK zverejnila ešte vo februári 2023. V tomto roku podľa Piešťanského obsah návrhu nepoznajú, pretože je utajený.



"Utajenie návrhu mandátu pre Európsku komisiu na rokovania s Ukrajinou a nemožnosť ho transparentne pripomienkovať vnímame ako úplne tendenčný postup," prízvukoval Piešťanský. Ako doplnil, ČESMAD je z takéhoto postupu EK pobúrený, keďže výhrady voči pôvodnej dohode medzi Ukrajinou a EÚ vyjadrilo 14 združení dopravcov naprieč Európou.



Pre postup EK sa ČESMAD plánuje obrátiť na európske kontrolné orgány. "Očakávame, že aj Ministerstvo dopravy SR sa ohradí a využije všetky svoje možnosti, aby znemožnilo takýto škandalózny postup Komisie," doplnil ČESMAD.