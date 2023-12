ČESMAD privítal predĺženie udeľovania víz pre zahraničných vodičov

Bratislava 20. decembra (TASR) - Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky (ČESMAD Slovakia) privítalo predĺženie udeľovania národných víz vodičom autobusov a kamiónov z vybraných tretích krajín aj na rok 2024, ktoré v stredu schválila vláda SR. Informoval o tom hovorca ČESMAD Slovakia Roman Kment s tým, že ide o žiadanú, ale len čiastočnú záplatu na výrazný nedostatok vodičov na Slovensku.



"Združenie ČESMAD Slovakia oceňuje, že minister práce i vláda SR si vypočuli argumenty združenia na realizáciu tohto kroku a pristúpili k nemu promptne ešte pred koncom roka, čo umožní plynulú nadväznosť na rok 2024," uviedol prezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.



Schválené nariadenie vlády zároveň upravuje aj kvóty na udelenie národných víz pre jednotlivé zamestnania. Pre vodičov autobusov bude v budúcom roku možné udeliť maximálne 200 národných víz, pre vodičov kamiónov najviac 2000 národných víz.



Podľa ČESMAD-u schválené národné víza predstavujú však len čiastočnú záplatu na výrazný nedostatok vodičov nákladných vozidiel a autobusov na Slovensku. Tých totiž už na začiatku tohto roka chýbalo takmer 12.000, ďalších vyše 1000 vodičov podľa združenia odišlo do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch.



"Podľa prieskumu v združení za rok 2023 môže odísť do predčasného dôchodku viac ako 3000 profesionálnych vodičov. Preto by sme privítali, ak by sa tiež našla možnosť, aby mohli aj popri predčasnom dôchodku slovenskí profesionálni vodiči pracovať," doplnil Piešťanský.