Česmad: Rôzny výklad karantény vytvára tlak na vodičov kamiónov

Bratislava 18. marca (TASR) – Rôzny výklad karanténnych opatrení vytvára tlak na vodičov nákladnej dopravy. Obávajú sa, či sa napriek výnimke oni alebo ich rodinní príslušníci nedostanú do karantény. Upozornil na to prezident Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Jančovič s tým, že tieto nejasnosti môžu viesť až ku kolapsu dopravy.



Združenie zaznamenalo 600-percentný nárast telefonátov na svoje infolinky. Volajú pritom nielen dopravné spoločnosti, ale aj samotní vodiči nákladných vozidiel, ktorí sa ocitajú pod tlakom, či sa napriek výnimke pri dodržaní ochranných opatrení z dôvodu šírenia sa nového koronavírusu nedostanú do karantény a nebude uplatnená aj na príslušníkov ich rodiny.



Česmad podotkol, že vodiči neraz uprednostnia prespanie v kabíne svojho vozidla v areáli firmy, než aby išli domov, pretože susedia nezriedka nahlasujú, že ide o rodinu vodiča, ktorý bol v zahraničí. "Keďže existuje rôzny výklad karanténnych opatrení, vytvára to enormný psychický tlak na vodičov, ktorých rodinní príslušníci sa môžu tiež ocitnúť v nariadenej 14-dňovej izolácii. Čo je pre celú rodinu obrovský problém," dodal Jančovič.



Vodiči nákladnej dopravy, medzi ktorých patria aj vodiči menších dodávkových vozidiel, tak podľa združenia po nariadení karantény alebo z obavy, že bude uložená ich rodinných príslušníkom, nemôžu, alebo sa obávajú plniť svoje poslanie. "Ak sa situácia vo výklade karanténnych opatrení nezmení a vodiči, a tiež ich rodinní príslušníci z nich nebudú v praxi jasne vynímaní, obávame sa, že čoskoro príde ku kolapsu dopravy," skonštatoval Jančovič.



Česmad preto požiadal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o všeobecnú výnimku pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí vedú motorové vozidlá kategórie N (vrátane dodávok do 3,5 tony), pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti aj pre osoby, ktoré z povahy svojej práce vykonávajú obslužné a servisné práce v prevádzke dopravcu a prichádzajú tak do styku s vodičmi nákladných vozidiel. Dôvodom je zabezpečenie zásobovania obyvateľstva, maloobchodných prevádzok, zdravotníckych zariadení, lekární či výrobných podnikov v rámci Slovenska.