Česmad: Situácia na cestách je vážna, zásobovanie môže byť limitované

Bratislava 8. apríla (TASR) – Situácia na cestách v súvislosti so zavedením kontrol na vnútorných hraniciach SR a kontrol osôb v rámci prekračovania okresov je vážna. Plynulosť cestnej premávky, zvlášť s prihliadnutím na nákladnú dopravu, je výrazne obmedzená. Nedá sa vylúčiť, že v dôsledku komplikácií bude podstatne limitované zásobovanie. Upozornilo na to v stredu Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia.



"Podľa nám dostupných informácií nie je možné vylúčiť stav, keď bude v dôsledku komplikácií podstatne limitované zásobovanie obyvateľstva, maloobchodu vrátane potravín, predmetov dennej spotreby, ako aj liekov a zdravotníckeho materiálu. Uvedené riziká sa okrem iného týkajú aj plynulosti prepravy živých zvierat, krmovín, ako aj pohonných látok," podotkol prvý viceprezident združenia Pavol Piešťanský.



Česmad poukázal na to, že obmedzenie od 8. do 13. apríla sa nevzťahuje okrem iného na cestu do práce a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti. Združenie apeluje na Policajný zbor (PZ) SR, aby prijal efektívne riešenia krízovej situácie na cestách a aby sa zabezpečil plynulý prechod úžitkových vozidiel, na ktoré sa obmedzenia nevzťahujú a ktoré zásobujú obyvateľstvo či maloobchod potravinami, predmetmi dennej spotreby, liekmi, zdravotníckym materiálom, prepravujú živé zvieratá či pohonné látky.



Združenie zároveň žiada Ministerstvo vnútra (MV) SR o prijatie takých organizačných, personálnych a technických opatrení, ktoré prispejú k riešeniu vzniknutej situácie na cestách aj k efektívnej koordinácii procesu kontroly občanov, aby sa zabezpečil plynulý prejazd vozidiel kategórie N pri výkone podnikateľskej činnosti, na ktoré sa uznesenie vlády nevzťahuje.