ČESMAD: Skrátenie čakania na vstupe do ČR musí zostať prioritou

Bratislava 8. novembra (TASR) – Skrátenie dĺžky čakacích dôb na vstup do Českej republiky pre vozidlá dopravných firiem musí zostať absolútnou prioritou. Uviedol to Roman Kment, hovorca ČESMAD Slovakia.



"Je dôležité, aby avizované opatrenia na českej strane na zlepšenie priechodnosti hraníc mali aj udržateľný dosah," zdôraznil prezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.



ČESMAD Slovakia si podľa neho uvedomuje zložitosť problému, a preto ponúka konštruktívnu súčinnosť jednotlivým zložkám štátnych orgánov na oboch stranách rieky Moravy, rovnako prenesenie diskusie v prípade potreby aj na európsku úroveň.



Združenie podľa jeho slov od počiatku riešilo situáciu na hraniciach a aktívne komunikovalo so všetkými dotknutými stranami. Okrem iného požiadalo Ministerstvo vnútra SR, aby voči českej strane vyvinulo úsilie o čo najskoršie zrušenie kontrol na hraniciach a aby boli zriadené pre nákladné vozidlá tzv. zelené pruhy, ako vznikli na slovenskej strane.



Poznamenal, že združenie upozornilo aj na riziká s tvoriacimi sa kolónami na diaľnici D2. Zároveň sa podľa neho ČESMAD Slovakia obrátil aj na stále Zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli a Európsku komisiu. Národný inšpektorát práce združenie požiadalo o predĺženie časov jázd z dôvodu zdržaní na hraniciach, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ČESMAD Bohemia o intervenciu na Ministerstve dopravy ČR.



Dodal, že ČESMAD vníma nespokojnosť dopravcov a tiež veľmi slabé napredovanie v riešení danej situácie a je pripravené svoj postoj pritvrdiť, ak sa situácia na vstupe do ČR stabilne nezlepší. "Máme podporu mnohých členov, prisľúbené vozidlá. Ak však budeme protestovať, budeme maximálne zodpovední a zrealizujeme blokádu tak, aby bol dosah na kolegov, občanov a bezpečnosť cestnej premávky čo najmenší. Zároveň však tak, aby si zodpovední uvedomili, že situáciu naozaj treba vyriešiť," uzavrel Piešťanský.