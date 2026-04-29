Česmad Slovakia má staronové vedenie
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia si zmenilo vedenie. Doterajšieho prezidenta Pavla Piešťanského, ktorý sa rozhodol venovať aktívnej práci pre dopravcov len v širšom vedení združenia, nahradil Pavol Jančovič. Zástupcovia v prezídiu si ho do vedúcej pozície zvolili už po štvrtý raz, čo je v histórii združenia výnimočný krok. Informoval o tom v stredu hovorca Česmad Slovakia Roman Kment.
„Cestná doprava a dopravné firmy sa nachádzajú v neľahkej až veľmi zložitej situácii. Chcem nielen obhajovať ich záujmy, ale prostredníctvom združenia im ponúkať aj praktické riešenia pre ich každodenné podnikanie,“ uviedol Jančovič.
Staronový prezident združenie v minulosti viackrát viedol, zároveň je majiteľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ nákladnej dopravnej spoločnosti TOPNAD so sídlom v Topoľčanoch.
Na poste generálnej tajomníčky Česmad Slovakia skončila na základe vlastného rozhodnutia Lucia Nemček, ktorá chce pokračovať v kariére mimo združenia. Vedenie sekretariátu združenia prevzala doterajšia obchodno-marketingová manažérka Lucia Barkolová.
