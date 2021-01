ČESMAD: Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku v SR

Bratislava 21. januára (TASR) – Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia vyzýva Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pred spustením druhého kola dotácií pre nekomerčnú autobusovú dopravu na odbornú diskusiu a prehodnotenie plánu postupovať ako pri prvej výzve na dotácie pre autobusy v minulom roku. Informoval o tom Pavol Piešťanský, prvý viceprezident združenia.



Výška zamýšľanej pomoci MH SR je podľa neho opäť nedostatočná a neberie do úvahy rozdiely pri podnikaní s autobusmi. Tak ako štát neposkytuje dotáciu na nájomné v jednej výške pre prevádzky na celom Slovensku, ale primerane spravodlivo percentom k výške nájmu, ktorá je iná v Bratislave a iná v Trebišove, MH SR by podľa Piešťanského nemalo dotovať paušálne autobus bez ohľadu na to, aký má vek a emisnú triedu, koľko cestujúcich prepraví a koľko času sa na prepravu využíva. V prípade, že sa princíp dotácie pre nekomerčnú autobusovú dopravu nezmení, príde podľa neho k likvidácii moderného, bezpečného a ekologického vozidlového parku autobusov na Slovensku.



Upozornil, že prijaté schémy podpory autobusovej dopravy v okolitých štátoch v Česku, Rakúsku či Nemecku ukazujú, že podporiť nekomerčnú autobusovú dopravu je možné výrazne štedrejšou injekciou i spravodlivejšie. Do nevýhody sa tak nedostávajú moderné, bezpečné ani ekologické vozidlá. Združenie ČESMAD Slovakia a Zväz autobusovej dopravy (ZAD) SR obdobnú osvedčenú schému podpory vypracovali a je k dispozícii. Nikomu už poskytnuté financie podľa nich neberie a je oveľa efektívnejšia.



Dodal, že návrh ČESMAD Slovakia a ZAD SR je cielený na spoločnosti, ktorých pokles tržieb z činnosti v rozhodnom období bol o viac ako 40 %. Filozofia dotácie však nie je koncipovaná na autobus a mesiac, ale na sedadlo a deň, podľa emisnej triedy, ktorú vozidlo spĺňa. Výška podpory je pritom navrhnutá od 0,55 eura na sedadlo a deň pri vozidle s emisnou triedou Euro 3 až po 5,10 eura na sedadlo a deň pri vozidle s emisnou triedou Euro 6.