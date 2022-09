Česmad upozorňuje, že hraničné kontroly by nemali obmedzovať prepravy

Bratislava 27. septembra (TASR) - Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia prijalo so znepokojením informáciu o dočasnom obnovení hraničných kontrol Českej republiky na hraniciach so Slovenskom. Informoval o tom hovorca združenia Roman Kment s tým, že podobné opatrenia v čase pandémie výrazne obmedzovali plynulú cestnú premávku a komplikovali pracovné podmienky dopravným firmám a výrobným podnikom.



"Obmedzenia na hraniciach výrazne prispejú k zhoršeniu podmienok nielen pre slovenských cestných dopravcov a ich vodičov, ale vytvoria ďalšie bariéry pre podnikanie a skomplikujú medzinárodnú cestnú dopravu v smere do západnej Európy," skonštatoval prezident združenia Pavol Piešťanský.



Česmad vníma dôvody, pre ktoré sa Česká republika rozhodla pristúpiť k obnoveniu kontrol na hraniciach so Slovenskom. Zároveň však apeluje na české a slovenské štátne orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie pre čo najskoršie zrušenie rozhodnutia o dočasnej kontrole na hraniciach.



"Na zmiernenie dosahov počas prijatia opatrení navrhujeme zavedenie princípov v podobe tzv. Green Lanes, ktoré výrazne dopomohli k zachovaniu dodávateľských reťazcov aj v období koronakrízy," dodal Piešťanský.



Polícia Českej republiky začne od štvrtka (29. 9.) vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch. Tie zahŕňajú 17 cestných priechodov, sedem železničných a tri riečne. Dočasné kontroly sa zatiaľ zavedú na desať dní.