Česmad: Veľké firmy požadujú od menších, aby im postúpili štátnu pomoc

Bratislava 9. apríla (TASR) – Veľké firmy požadujú od malých a stredných, aby im postúpili pomoc od štátu, ktorú dostávajú na krytie strát spôsobených krízou v súvislosti s novým koronavírusom. Upozorňuje na to Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia, ktoré zároveň vyzýva vládu, aby tomu zabránila.



Združenie poukázalo na to, že vláda prijíma postupne rôzne opatrenia, aby zachraňovala firmy, ktoré sú postihnuté aktuálnou mimoriadnou krízou. Postupne predstavuje pomoc jednotlivým podnikateľským skupinám, medzi ktoré patria malé, stredné, ale aj veľké firmy.



"Česmad Slovakia s mimoriadnym znepokojením pozoruje, že práve štátom podporované veľké firmy, ktorým je nasmerovaná výrazná pomoc zo štátneho rozpočtu, a ktorí sú závislí od osobného nasadenia vodičov cestnej dopravy, žiadajú od svojich dodávateľov služieb, ktorými sú práve malé a stredné firmy, aby im vo formách neopodstatnených zliav a rabatov de facto 'odovzdali' štátnu pomoc, ktorú dostavajú na krytie strát, spôsobených krízou COVID-19," priblížil hovorca združenia Roman Kment. Česmad to považuje za prejav hrubého zneužívania moci a nemorálnosti, napriek tomu, že je to súčasť pravidiel voľného trhu.



Zároveň upozorňuje spoločnosti, ktoré si objednávajú služby dopravy, aby kontrolovali prístup a konanie sprostredkovateľov dopravy, "ktorí si ponechávajú až 50 % ceny prepravy, a tak parazitujú na kríze". Neopodstatnené sprostredkovateľské provízie považuje združenie za nemorálne správanie.



Česmad preto vyzval verejnosť a vládu, aby prijala adekvátne legislatívne opatrenia, ktoré nekalým praktikám zabránia, a aby odsúdila podobné nemorálne správanie globálnych korporácií aj domácich veľkých firiem. "Neakceptujeme situáciu, aby v tomto ťažkom období boli nadradené osobné záujmy predstaviteľov nadnárodných spoločností nad morálkou a slušnosťou," dodal Kment.



Združenie tiež zdôraznilo, že cestná doprava patrí medzi najviac ohrozené odvetvia národného hospodárstva a zároveň jeden z kľúčových sektorov, bez ktorého nie je možné krízu zvládnuť. Zásobovanie potravinami, liekmi či pohonnými látkami je podľa druhého viceprezidenta Česmadu Pavla Hudáka možné len na základe vysokého profesionálneho nasadenia vodičov dopravných firiem. "Tí vstupujú do kontaminovaných oblastí s obavami o svoj život a zdravie, ale zároveň si plne vedomí svojich povinností a zodpovednosti. Títo ľudia dnes nepracujú iba pre plat, ale pre pocit zodpovednosti a odhodlanosti túto ťažkú misiu nevzdať, pretože za nich nie je náhrada," podotkol.