< sekcia Ekonomika
Česmad: Veľkému rastu cien za dopravu nejde zabrániť bez reakcie štátu
V prípade, ak vláda na ich požiadavky nezareaguje do konca mája, cestní dopravcovia zvážia protestnú akciu v Bratislave a v krajských mestách.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 7. mája (TASR) - Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia upozornilo na možné výrazné zvýšenie cien za dopravu z dôvodu kritickej situácie v sektore, ktorú spôsobil prudký rast cien pohonných látok. To by sa následne prejavilo aj v cenách tovarov a služieb. Ako vo štvrtok informoval prezident združenia Pavol Jančovič, zvýšeniu cien za prepravu nebude možné predísť bez systémovej reakcie štátu. Vládu vyzvali prijať cielené opatrenia na stabilizáciu situácie v cestnej doprave.
Cena nafty na Slovensku od februára tohto roka podľa Česmadu vzrástla približne o 27 %, pričom pohonné látky tvoria 30 až 40 % celkových nákladov dopravcov. „Nákladový šok zatiaľ s problémami absorbujú dopravcovia a firmy. Tento stav je dlhodobo neudržateľný,“ upozornil Jančovič. Podľa dostupných dát rast cien palív zvýšil náklady dopravcov pri tankovaní na Slovensku aj v zahraničí o 22 eurocentov na kilometer, teda približne o 2640 eur mesačne na jedno vozidlo.
„Skokové zdraženie palív v priebehu niekoľkých týždňov je typický trhový šok, ktorý dopravcovia nedokážu vlastnými silami zvládnuť,“ poukázal prezident Česmadu. Dopravcovia podľa neho dlhodobo fungujú s minimálnymi maržami a náklady optimalizujú kontinuálne. „Pri takýchto extrémnych výkyvoch bez systémovej reakcie štátu nebude možné zabrániť významnému rastu cien za dopravu a následne cien tovarov a služieb,“ poznamenal Jančovič.
Za paradox označil, že pokiaľ nefungoval ropovod Družba, cena nafty na Slovensku dosahovala zhruba 1,573 eura za liter. Dopravcovia mohli tankovať pre obmedzenie len na dno nádrže. Po opätovnom spustení „lacnej“ ruskej suroviny ropovodom Družba síce už limit 400 eur neplatí, avšak cena stúpla. „A, čo je najhoršie, je najvyššia v rámci krajín V4. Aktuálne v SR 1,814 eura, v ČR 1,707 eura, v Maďarsku 1,705 eura a v Poľsku 1,620 eura za liter,“ porovnal Jančovič.
Česmad preto vyzval vládu na prijatie opatrení, ktoré pomôžu stabilizovať sektor dopravy. Združenie navrhlo zníženie spotrebnej dane z pohonných látok, zrušenie transakčnej dane a využitie uvoľnenia podpory 50.000 eur na firmu, ktoré schválila Európska komisia. Zároveň požiadalo o zavedenie prorastových opatrení, napríklad v podobe zníženia daňového základu pri investovaní do rozvoja spoločnosti a zvyšovania zamestnanosti, ako je to v iných krajinách.
V prípade, ak vláda na ich požiadavky nezareaguje do konca mája, cestní dopravcovia zvážia protestnú akciu v Bratislave a v krajských mestách.
Cena nafty na Slovensku od februára tohto roka podľa Česmadu vzrástla približne o 27 %, pričom pohonné látky tvoria 30 až 40 % celkových nákladov dopravcov. „Nákladový šok zatiaľ s problémami absorbujú dopravcovia a firmy. Tento stav je dlhodobo neudržateľný,“ upozornil Jančovič. Podľa dostupných dát rast cien palív zvýšil náklady dopravcov pri tankovaní na Slovensku aj v zahraničí o 22 eurocentov na kilometer, teda približne o 2640 eur mesačne na jedno vozidlo.
„Skokové zdraženie palív v priebehu niekoľkých týždňov je typický trhový šok, ktorý dopravcovia nedokážu vlastnými silami zvládnuť,“ poukázal prezident Česmadu. Dopravcovia podľa neho dlhodobo fungujú s minimálnymi maržami a náklady optimalizujú kontinuálne. „Pri takýchto extrémnych výkyvoch bez systémovej reakcie štátu nebude možné zabrániť významnému rastu cien za dopravu a následne cien tovarov a služieb,“ poznamenal Jančovič.
Za paradox označil, že pokiaľ nefungoval ropovod Družba, cena nafty na Slovensku dosahovala zhruba 1,573 eura za liter. Dopravcovia mohli tankovať pre obmedzenie len na dno nádrže. Po opätovnom spustení „lacnej“ ruskej suroviny ropovodom Družba síce už limit 400 eur neplatí, avšak cena stúpla. „A, čo je najhoršie, je najvyššia v rámci krajín V4. Aktuálne v SR 1,814 eura, v ČR 1,707 eura, v Maďarsku 1,705 eura a v Poľsku 1,620 eura za liter,“ porovnal Jančovič.
Česmad preto vyzval vládu na prijatie opatrení, ktoré pomôžu stabilizovať sektor dopravy. Združenie navrhlo zníženie spotrebnej dane z pohonných látok, zrušenie transakčnej dane a využitie uvoľnenia podpory 50.000 eur na firmu, ktoré schválila Európska komisia. Zároveň požiadalo o zavedenie prorastových opatrení, napríklad v podobe zníženia daňového základu pri investovaní do rozvoja spoločnosti a zvyšovania zamestnanosti, ako je to v iných krajinách.
V prípade, ak vláda na ich požiadavky nezareaguje do konca mája, cestní dopravcovia zvážia protestnú akciu v Bratislave a v krajských mestách.