Česmad víta spustenie EETS, neodporúča prechádzať do nového systému

Bratislava 14. marca (TASR) - Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia podporuje zavedenie systému výberu európskeho mýta (EETS) na Slovensku. Zároveň však vyzýva dopravcov, aby do nového systému zatiaľ neprechádzali, kým sa s nimi štát nepodelí o dosiahnutú úsporu.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nedávno oznámila, že od 15. marca sa do ostrej prevádzky spustia systémy ďalších štyroch partnerov, ktorí začnú poskytovať aj na Slovensku európske mýto. Dopravca teda nebude musieť mať v každej krajine inú mýtnu jednotku a vyúčtovanie mýta mu príde na jednej faktúre. "Zvýšená konkurencia medzi prevádzkovateľmi a nižšie náklady pre štát sú určite krok správnym smerom," zhodnotil prezident Česmadu Pavol Piešťanský.



Okrem vyššieho komfortu však dopravcovia podľa neho neušetria na vybranom mýte ani cent, pretože sadzby sú rovnaké pri národných aj európskych poskytovateľoch. Zo zavedenia európskeho mýta tak finančne benefituje ako jediný štát, pričom ide o desiatky miliónov eur ročne, o ktoré je prevádzka EETS lacnejšia než prevádzka súčasného národného mýta, zdôraznil.



"Je fér, aby sa štát s dopravcami o túto úsporu podelil. Toto sme mali dohodnuté s viacerými predchádzajúcimi ministrami dopravy, ale dodnes sa to neudialo. Štát by mal získanú úsporu reflektovať napríklad v nižšej dani z motorových vozidiel. Na ťahu je teda v tejto chvíli štát a my vyzývame dopravcov, aby do systému EETS ešte neprechádzali, kým sa uvedené prísľuby nestanú realitou," doplnil Piešťanský.