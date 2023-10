ČESMAD vyzýva vlády, aby pri nelegálnej migrácii hľadali opatrenia

Bratislava 3. októbra (TASR) - Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia kritizuje zavádzanie hraničných kontrol na najvyťaženejších hraničných priechodoch a vyzýva vlády, aby hľadali účinnejšie opatrenia. ČESMAD to uviedol v reakcii na hraničné kontroly, ktoré v súvislosti s nelegálnou migráciou zavádza Česko, Poľsko aj Rakúsko na hraniciach so SR. Informoval o tom hovorca ČESMAD-u Roman Kment.



"ČESMAD Slovakia vyzýva vlády, aby hľadali účinnejšie opatrenia na vonkajších hraniciach Únie, ktoré by nevytvárali bariéry pri cezhraničnom pohybe ľudí a tovarov v rámci Schengenu, ale zachovali plynulý dodávateľský reťazec a bezpečnú cestnú premávku," uviedol Kment. ČESMAD pripomenul, že rovnaké opatrenia mali vlani za následok tvorbu kolón na cestách a následne zvýšenú nehodovosť a výrazné zhoršenie podmienok pre vodičov.



Premiér SR Ľudovít Ódor už avizoval, že Slovenská republika v stredu (4. 10.) zareaguje na kontroly, ktoré na slovenských hraniciach zavedú Česko a Poľsko. Nelegálna migrácia podľa neho potrebuje európske riešenie na vonkajších hraniciach.



Poľsko, Česká republika aj Rakúsko zavádzajú v noci z utorka na stredu dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom.