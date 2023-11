ČESMAD zatiaľ nechystá demonštratívnu akciu na ukrajinských hraniciach

Bratislava 16. novembra (TASR) - Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia v tejto chvíli nevidí dôvod na ďalšie demonštratívne akcie, ktoré by len viac skomplikovali už aj tak zložitú situáciu na hraniciach. ČESMAD Slovakia to uviedol v reakcii na situáciu na ukrajinských hraniciach, ktorá súvisí so zrušením bilaterálnych povolení medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou. Informoval o tom hovorca ČESMAD Slovakia Roman Kment.



"Ak však nenájdeme pochopenie a ochotu hľadať riešenia, sme pripravení aj pritvrdiť naše ďalšie kroky, a to aj v medzinárodnej koordinácii," uviedol prezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský s tým, že združenie už rokovalo s ministrom dopravy v otázke ďalších krokov zo slovenskej strany a momentálne sa dopravcom podarilo dosiahnuť dostatočné povedomie o aktuálnom probléme.



ČESMAD Slovakia sa vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie stretne so združeniami cestných dopravcov, kde budú koordinovať ďalšie kroky. Ako ďalej informovali, účasť zatiaľ potvrdili združenia z Poľska, Maďarska, Českej republiky a Litvy. "Tento problém má riešenie jedine v Bruseli, a tým smerom budeme orientovať naše ďalšie kroky," uviedol Piešťanský.



Blokádu hraničného priechodu Vyšné Nemecké zo slovenskej strany pre dopravcov z Ukrajiny na štvrtok od 13.00 do 14.00 h ohlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS). "Na hodinu to na výstrahu uzavrieme. Naším cieľom je podpora poľských kolegov, ako aj všetkých dopravcov v rámci EÚ. Budeme žiadať Európsku komisiu, aby okamžite zaviedla pre ukrajinské vozidlá povolenky na prepravy, pretože európske spoločnosti padajú na ústa a nevedia im konkurovať," uviedol predseda UNAS Stanislav Skala.



Poľskí vodiči kamiónov od 6. novembra blokujú na protest proti liberalizácii pravidiel EÚ pre ukrajinských vodičov poľsko-ukrajinské hraničné priechody. Požadujú zavedenie komerčných povolení pre ukrajinské firmy s výnimkou tých, ktoré prevážajú humanitárnu pomoc a vojenskú výzbroj. Žiadajú tiež pozastavenie povolení na prevádzku pre firmy, ktoré vznikli po vypuknutí vojny na Ukrajine.