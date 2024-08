Česmad reaguje na zníženie dane z motorových vozidiel

Bratislava 5. augusta (TASR) - Zníženie dane z motorových vozidiel bude najbližšie tri roky kompenzovať náklady na povinnú výmenu tachografov. Uviedlo to v pondelok Združenie cestných dopravcov SR (Česmad Slovakia), podľa ktorého je to pozitívnou správou pre sektor dopravy.



"Aj keď zníženie dane z motorových vozidiel vyzerá ako čiastočná kompenzácia budúceho nárastu mýta, nie je to pravda. Toto zníženie bolo dohodnuté ako pomoc pri výmene tachografov, ktoré požaduje nariadenie Európskej únie do konca roka 2024, respektíve augusta 2025," uviedol prezident Česmad Slovakia Pavol Piešťanský.



Združenie pripomenulo, že náklady na jedno vozidlo pri výmene tachografu sú značné. Zníženie dane z motorových vozidiel tak považujú za konkrétnu pomoc v boji s rastúcimi nákladmi, ktoré musia následne dopravcovia premietať aj do cien za prepravu.



"Nutná výmena tachografu predstavuje pre dopravcu ďalší náklad nad 1000 eur na jedno vozidlo, čo sú ďalšie nezanedbateľné výdavky. Vítame preto podporu štátu na tento účel vo forme zníženia dane z motorových vozidiel, a to najmä v tomto období, keď je štátny rozpočet veľmi napätý. O to viac si ceníme najnovší návrh, ktorý v praxi prinesie ročnú úsporu pre dopravcu v priemere na úrovni 300 eur na vozidlo," doplnil Piešťanský.



Pripomenul, že zmena prinesie zjednotenie úpravy sadzby dane podľa veku vozidla rovnako pre všetky typy vozidiel do 3,5 tony aj nad túto hmotnosť.



Zmena podľa združenia Česmad pozitívne ovplyvní vyše 27.000 podnikateľov na Slovensku a podľa odhadov sa znížená sadzba dotkne 103.000 vozidiel. "Uvedené podčiarkuje, že sektor cestnej dopravy patrí k dôležitým odvetviam hospodárstva, ktoré zamestnáva viac ako 100.000 zamestnancov a vytvára 4,8 % HDP krajiny," doplnili cestní dopravcovia.



Novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií predložilo Ministerstvo dopravy SR do medzirezortného pripomienkového konania. Zaviesť by sa ňou mala európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta. Súčasťou novely je aj úprava sadzieb dane z motorových vozidiel.