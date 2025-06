Česmad: Zvýšené náklady spojené s mýtom si treba premietnuť do cien

Bratislava 19. júna (TASR) - Zvýšené náklady, spojené s novými sadzbami mýta a zaradením do nových emisných tried podľa vyprodukovaných emisií CO2, si majú dopravcovia premietnuť do cien za prepravu. Skontrolovať si tiež majú, do akej emisnej triedy ich vozidlá budú spadať. Odporučilo im to Združenie cestných dopravcov SR - Česmad Slovakia v súvislosti s tým, že od 1. júla 2025 nadobudne účinnosť nový zákon, ktorý do slovenskej legislatívy zavádza európsku smernicu Eurovignette.



„Cestná doprava zabezpečuje viac než 70 % tovarových tokov v rámci Slovenska a medzištátneho obchodu. Ak má byť zachovaná kvalita a dostupnosť dopravných služieb, a vôbec prežitie dopravcu, je nevyhnutné, aby sa zvýšené náklady objektívne premietli do cien za prepravu,“ uviedol prezident združenia Česmad Slovakia Pavol Piešťanský.



Nové sadzby mýta od 1. júla 2025 podľa združenia spôsobia výrazný nárast prevádzkových nákladov cestných dopravcov. Zvýšené sadzby sa dotknú všetkých kategórií úžitkových vozidiel nad 3,5 tony. Česmad vypočítal, že menšie nákladné auto do 12 ton s normou Euro 6 v prvej emisnej triede zaplatí na ceste prvej triedy paralelnej s diaľnicou sadzbu o 22 % vyššiu. Dopravcovi to môže dvihnúť náklady na mýto v priemere približne o 3000 eur mesačne. Pri využití autobusu nad 12 ton sa podľa združenia dopravcovi zvýšia náklady na mýto o 25 %. Najvyšší percentuálny nárast, približne o 40 %, uviedlo združenie pri návesových súpravách s normou Euro 6.



Česmad dopravcom tiež odporučil, aby si overili, či z hľadiska emisií CO2 nepatria do triedy s nižšími sadzbami mýta. Združenie upozornilo, že každé nákladné auto a autobus nad 3,5 tony, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 1. júla 2019, bude automaticky a nemenne zaradené do prvej triedy CO2, ktorá je z hľadiska ekológie najhoršia a má najvyššie sadzby.



„Do tried 2, 3, 4 a 5 CO2 bude dopravca vozidlá musieť prihlásiť sám, nestane sa tak automaticky. Toto umožní prevádzkovateľ mýta už od pondelka 23. júna 2025. Ak tak dopravca neurobí, ostanú mu v triede 1 CO2,“ uviedol Piešťanský.



Podľa Česmadu lepšie sadzby sa budú týkať vozidiel prvýkrát prihlásených do evidencie od 1. júla 2019. Spĺňať však musia požadované technické parametre. Pre autobusy bude možnosť zaradiť sa do lepšej emisnej triedy len v prípade elektrického alebo vodíkového pohonu.