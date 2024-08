Česmad: Zvýšenie mýta o 80 % nebude realitou, nový návrh je 40 %

Bratislava 1. augusta (TASR) - Zvýšenie sadzieb slovenského mýta o 80 %, ktoré bolo avizované ešte počas úradníckej vlády, nebude realitou. Uviedlo to Združenie cestných dopravcov SR (Česmad Slovakia) s tým, že súčasný zámer vlády hovorí o zvýšení sadzby mýta o 40 %. Vo štvrtok o tom informoval hovorca Česmad Slovakia Roman Kment.



"Je dôležité zdôrazniť, že najnovší zámer vlády zvýšiť sadzby mýta spolu o 40 % je aj dôsledok odloženej inflácie z predchádzajúcich rokov. Nenavýšenie mýta o infláciu bolo výsledkom rokovaní s ministerstvom dopravy ako pomoc dopravcom zmierniť dosahy pandémie a energetickej krízy spôsobenej konfliktom na Ukrajine," priblížil prezident združenia Česmad Slovakia Pavol Piešťanský.



Doplnil, že odložená inflácia predstavuje v návrhu 21-percentné navýšenie poplatku za infraštruktúru. Zvyšných 19 % je spôsobených povinnosťou zaviesť dve nové zložky, a to poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externality. "Napriek tomu budú v porovnaní s okolitými krajinami sadzby mýta na Slovensku patriť stále k najnižším," uviedol Piešťanský.



Súčasný systém výberu mýta sa skončí k 1. júlu 2025. Ministerstvo dopravy plánuje k tomuto termínu transportovať smernicu Eurovignette, ktorá mení systém výpočtu mýtneho poplatku za používanie infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami a autobusmi, upozornil Česmad.



Združenie cestných dopravcov považuje za pozitívne, že s uplatnením sadzieb sa začne až budúci rok v júli a bude jednorazové. "To umožní dopravcom a objednávateľom prepravy sa na zmeny lepšie pripraviť," doplnil Piešťanský.