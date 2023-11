ČESMAD: Blokáda poľských dopravcov na hraniciach je varovaním

Bratislava 6. novembra (TASR) - Blokáda poľských dopravcov na troch kľúčových poľsko-ukrajinských hraničných priechodoch je varovaním. Upozornilo na to Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia. Dôvodom je výrazný nárast počtu prepráv ukrajinských dopravných firiem v rámci Európskej únie (EÚ), ktorý umožnilo uvoľnenie pravidiel a podmienok pre ukrajinských dopravcov po začatí vojny na Ukrajine. Informoval o tom hovorca ČESMAD Slovakia Roman Kment.



"Ukrajinskí dopravcovia však vďaka tomu, že nie sú z členskej krajiny EÚ, nemusia spĺňať mnohé prísne harmonizované podmienky ako dopravcovia z EÚ. Súčasná situácia tak nahráva nerovnosti na trhu a zvýhodňovaniu zahraničných dopravcov," upozornil ČESMAD s tým, že sa s týmto problémom stretávajú aj dopravcovia na Slovensku.



Združenie ČESMAD zopakovalo svoju výzvu, aby boli zavedené naspäť pravidlá podľa medzinárodných zmlúv a vykonávali sa kontroly udelených povolení pre komerčné prepravy. "Združenie tiež zdôrazňuje, že jeho apel sa netýka humanitárnych a charitatívnych prepráv, rovnako ako ani dodávok pomoci Ukrajine v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvateľstva, ktoré problém pre komerčný dopravný trh nepredstavujú," zdôraznil Kment.



Problémom na hraniciach s Ukrajinou je podľa ČESMAD Slovakia tiež rezervačný systém pre dopravcov, kde sú viac zvýhodňovaní ukrajinskí dopravcovia oproti dopravcom z EÚ, ktorí tak musia dlhšie čakať na hraniciach. "ČESMAD Slovakia je v kontakte so združeniami dopravcov z okolitých krajín, aj s Medzinárodnou úniou cestnej dopravy (IRU) a je pripravený v koordinácii s nimi aj pritvrdiť svoje kroky, aby slovenskí dopravcovia neťahali za kratší koniec," doplnil Kment.



Poľskí vodiči kamiónov chcú v pondelok zablokovať hraničné priechody s Ukrajinou na protest proti liberalizácii pravidiel EÚ pre ukrajinských vodičov. Podľa ČESMAD Slovakia má ísť o tri poľsko-ukrajinské hraničné priechody, a to Dorohusk - Jagodzin, Korczowa - Krakowiec a Chrebenne - Rawa Ruska.