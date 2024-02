Cesta k cyklotrase Zelená cesta Piešťany-Vrbové trvala šestnásť rokov

Vrbové 20. februára (TASR) - Po 16 rokoch trvajúcom úsilí začali v utorok stavať cyklotrasu z mesta Vrbové po diaľničný most v Piešťanoch. Povedie 7,6 kilometra po telese bývalej železničnej trate, ktorá svojmu účelu neslúži viac ako štyri desaťročia.



Na slávnostnom poklopaní kameňa pri stanici vo Vrbovom sa zúčastnili zástupcovia samospráv Vrbového, Piešťan, obce Trebatice a Krakovany, ktoré na tento účel založili združenie Zelená cesta. "Náklady na výstavbu si vyžiadajú do päť miliónov eur, prostriedky sme získali z plánu obnovy a odolnosti," uviedol jeho predseda, starosta Trebatíc Juraj Valo. Pozvanie na spustenie projektu prijali aj zástupcovia Železníc SR a národný cyklokoordinátor Peter Klučka.



Cyklotrasa bude slúžiť obyvateľom obcí v okolí kúpeľného mesta na prepravu do práce i cykloturistom na spoznávanie regiónu, projekt chce znížiť podiel motorovej dopravy a zvýšiť bezpečnosť na frekventovanej ceste druhej triedy v danom úseku. Združenie má pozemky pod traťou od železníc v desaťročnom prenájme s možnosťou prolongácie.



Súťaž na realizátora vyhrala brnianska akciová spoločnosť OHLA ŽS. Podľa Vala začne demontážou koľajového zvršku, koľajníc a podvalov. "Skončiť by sme chceli v závere roka 2024," uviedol pre TASR. Celkovo má trasa so zónami upokojenia v obciach 17 kilometrov, po trati sú naplánované odpočívadlá s vybavením.



Ako uviedol Valo, myšlienka Zelenej cesty vznikla ešte v 90. rokoch minulého storočia, reálne kontúry začala naberať v roku 2008. "Boli to roky prekážok a obmedzení, v roku 2017 sme na účel vytvorili naše združenie," opísal predseda s tým, že bola vypracovaná aj štúdia najlepšieho cyklistické prepojenia územia, ktorá preukázala opodstatnenosť daného riešenia. "Naši ľudia už ani neverili," dodal Valo. Na podporu projektu pred časom spísali petíciu a konala sa tiež podporná cyklojazda medzi Vrbovým a Piešťanmi.