Cesta medzi Podhrabinou a Kračúnovcami má byť opravená v novembri
Autor TASR
Kračúnovce/Chmeľov 11. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) aktuálne opravuje cestu I. triedy medzi obcou Kračúnovce a Podhrabinou, časťou obce Lipníky. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, cieľom stavebných prác je odstránenie zlého až havarijného stavebno-technického stavu vozovky, a tým zvýšenie bezpečnosti a komfortu dopravy. Práce by mali byť ukončené do konca novembra 2025 a ich hodnota bude približne 1,1 milióna eur bez DPH.
„Budú realizované stavebné úpravy vozovky ako lokálne výmeny konštrukcií vozovky, odvodňovacie opatrenia či výmena asfaltových vrstiev,“ povedala Lukáčová. Stavba je rozdelená do troch úsekov, konkrétne úsek Podhrabina, časť obce Lipníky - Chmeľov, úsek Chmeľov horizont a úsek Chmeľov - Kračúnovce.
„Na prvom úseku stavby budú lokálne vymenené podkladové asfaltové vrstvy a vykonané odvodňovacie opatrenia. V celom úseku s dĺžkou približne 500 metrov sa počíta s novým asfaltovým krytom vozovky. Na druhom úseku Chmeľov horizont bude odfrézovaný kryt vozovky a položený nový. Na úseku Chmeľov - Kračúnovce s dĺžkou približne 1000 metrov sa lokálne vymenia podkladové asfaltové vrstvy a zrealizujú sa odvodňovacie opatrenia. Po celej dĺžke úseku bude položený nový asfaltový kryt vozovky,“ priblížila Lukáčová.
Aktuálne sa podľa nej pracuje na pravej strane. Vo vyfrézovanom úseku bude odstránená podkladová vrstva vozovky v rozsahu 400 štvorcových metrov.
„Do 20. augusta bude položená nová podkladová aj ložná vrstva vozovky a doprava bude presmerovaná, aby sa mohlo pracovať na opačnej strane. V poslednej fáze prác sa položí obrusná vrstva vozovky a vyznačí sa vodorovné dopravné značenie,“ dodala Lukáčová.
