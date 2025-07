Cesta medzi Vrbovým a Trebaticami prejde rekonštrukciou

Vrbové/Trebatice 30. júla (TASR) - Cesta druhej triedy, ktorá spája mestá Vrbové a Piešťany, v úseku Trebatice - Vrbové prejde komplexnou rekonštrukciou. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v stredu ohlásil prvú fázu výstavby úseku. Cenu projektu sa podarilo z pôvodných 2,4 milióna znížiť na 1,3 milióna eur. Zhotoviteľ prebral stavenisko a práce sa začnú vo štvrtok (31. 7.), čo prinesie čiastočné dopravné obmedzenia. TASR to uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ozrejmil, že ide o 2,4 kilometra dlhý úsek jednej z kľúčových dopravných spojníc v regióne. Podotkol, že táto cesta nespĺňala už dlhý čas prvky bezpečnosti ani komfortu. „Rekonštrukcia bude prebiehať s čiastočnou uzáverou jedného alebo druhého pruhu,“ zhrnul.



Ľubomír Rác zo zhotoviteľskej spoločnosti Colas Slovakia pre TASR vysvetlil, že pôjde o kompletnú výmenu asfaltových vrstiev vrátane sanácie podložia, výmenu odvodňovacích prvkov trvalého, zvislého a vodorovného dopravného značenia či osadenie meračov rýchlosti. Zmluvná lehota výstavby je osem mesiacov. Prvá polovica prác by mala trvať do 15. novembra.



Primátor Vrbového Štefan Kubík pre TASR uviedol, že opravy sa domáhali už aj občania. „Táto cesta je vo veľmi zlom stave a veľmi frekventovaná, takže určite, keď sa to bude riešiť len jedným pruhom a cez svetelnú signalizáciu, tak tu bude dosť veľká nervozita. Ale potom budeme všetci spokojní,“ zhrnul.



Starosta obce Trebatice Juraj Valo dúfa, že sa v krátkom čase podarí zrekonštruovať aj ďalšiu časť a v blízkej budúcnosti bude celý úsek štátnej cesty Piešťany - Vrbové zmodernizovaný kompletne. „Podľa posledného sčítania dopravy po tejto ceste prejde denne 14.000 áut, takže je to obrovské množstvo osobných i nákladných motorových vozidiel, takže v zásade je to nevyhnutnosťou,“ uviedol pre TASR.



Predseda TTSK súčasne avizoval, že kraj bude v projektovaní pokračovať, aby v čo najkratšom časovom horizonte na tento projekt nadviazala aj druhá fáza, tzn. cesta do Piešťan.