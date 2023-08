Cesta pri Ubli prešla rekonštrukciou za viac ako 405.000 eur

Snina 25. augusta (TASR) - Cesta prvej triedy pri obci Ubľa v okrese Snina prešla rekonštrukciou. Vodiči zo Slovenska aj Ukrajiny tak majú bezpečnejšiu cestu blízko štátnej hranice Ubľa/Malyj Bereznyj. Pre Slovenskú správu ciest túto rekonštrukciu v hodnote viac ako 405.000 eur zrealizovala spoločnosť Eurovia SK. TASR o tom informovala PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti Eurovia Simona Tančáková.



Hlavným zámerom rekonštrukcie strategicky významnej cesty bolo podľa jej slov zabezpečenie zastabilizovania cestnej komunikácie a realizácia opatrení, ktoré ju ochránili pred prípadným zosuvom z dôvodu podmývania neďalekým potokom Ublianka.



"Opravné práce boli zamerané na bezpečnosť a modernizáciu cestného úseku a na zabezpečenie spoľahlivej cestnej dopravy na hraničný prechod s Ukrajinskou republikou," povedala Tančáková.



V rámci rekonštrukcie bola realizovaná výmena cestného povrchu na 366 metroch vozovky, úprava podložia a výmena konštrukcie vozovky v úsekoch, kde to bolo nevyhnutné, úprava a prečistenie priepustov a odvodňovacích zariadení. Tieto úpravy umožnili rozšírenie vozovky v jednom jazdnom smere takmer o 1,5 metra a šírka celého cestného úseku tak nadobudla 9,5 metra.



Na účely stabilizácie zosuvu bol vybudovaný oporný železobetónový múr v celkovej dĺžke 80,28 metra a výške 4,5 metra, ktorý výrazne zvýšil bezpečnosť tohto cestného úseku. Múr je vybavený odvodňovacím systémom, ktorý zabezpečuje odvod dažďovej vody zo svahu priamo do potoka Ublianka.



V rámci rekonštrukcie bola podľa Tančákovej dôležitá úprava samotného potoka Ublianka. Úpravou pravej strany koryta získal potok nový tvar, a taktiež bol zastabilizovaný opevnením s betónovými prahmi. "Rekonštrukcia cesty I/74 bola nevyhnutná, a to najmä pre nebezpečenstvo prípadného posunu tektonického zlomu a následného zosuvu horského povrchu do potoka Ublianka, čo by spôsobilo znemožnenie dopravy v tomto úseku," dodala Tančáková.