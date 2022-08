Cestári chcú zabezpečiť rekonštrukciu mosta na ceste I/64 v Prievidzi

Prievidza 15. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje zrekonštruovať most na ceste I/64 na Ulici Matice slovenskej v Prievidzi. Dodávateľa prác za viac ako 300.000 eur vybrala cez verejnú súťaž, investíciu chce financovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Rekonštrukčné práce budú zahŕňať sanáciu nosnej konštrukcie, výmenu mostného zvršku a mostného vybavenia, vybuduje sa spriahajúca doska, izolačné vrstvy, rímsy, odvodnenie, bezpečnostné zariadenia, mostné závery a prechodové oblasti, spresnili cestári v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Pripomenuli, že mostný zvršok je v zlom stavebno-technickom stave, rímsy sa rozpadávajú, odvodnenie prakticky nefunguje, voda z vozovky preteká medzi obrubníkom a vozovkou do škáry medzi dvoma krajnými nosníkmi.



Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť Littlefinger so sídlom v Bratislave. SSC by jej v zmysle zmluvy o dielo mala za práce zaplatiť 308.814,65 eura.