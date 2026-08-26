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Cestári: Most v Žiari nad Hronom bude mať nový mostný záver
NDS žiada vodičov o zvýšenú pozornosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a dodržiavanie stanovenej rýchlosti.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 26. augusta (TASR) - Na moste ponad Hron na rýchlostnej ceste R1 pri križovatke Žiar nad Hronom sa v stredu začali práce na výmene mostného záveru. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že trvať by mali vyše mesiaca.
„NDS dnes rozložením dočasného značenia začína s výmenou mostného záveru na moste ponad rieku Hron a železničnú trať. Mostný záver, ktorý umožňuje bezpečný pohyb mostnej konštrukcie pri teplotných zmenách a zaťažení od dopravy, je nutné vymeniť na pravom moste, teda v smere do Banskej Bystrice,“ uviedli diaľničiari.
Výmena mostného záveru má prebiehať v dvoch etapách. Motoristi budú miestom prác prechádzať vždy jedným voľným jazdným pruhom popri pracovisku. V opačnom smere, na Nitru, bude doprava bez obmedzení.
NDS žiada vodičov o zvýšenú pozornosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a dodržiavanie stanovenej rýchlosti.
„NDS dnes rozložením dočasného značenia začína s výmenou mostného záveru na moste ponad rieku Hron a železničnú trať. Mostný záver, ktorý umožňuje bezpečný pohyb mostnej konštrukcie pri teplotných zmenách a zaťažení od dopravy, je nutné vymeniť na pravom moste, teda v smere do Banskej Bystrice,“ uviedli diaľničiari.
Výmena mostného záveru má prebiehať v dvoch etapách. Motoristi budú miestom prác prechádzať vždy jedným voľným jazdným pruhom popri pracovisku. V opačnom smere, na Nitru, bude doprava bez obmedzení.
NDS žiada vodičov o zvýšenú pozornosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a dodržiavanie stanovenej rýchlosti.