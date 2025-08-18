< sekcia Ekonomika
Cestári opravujú šesťkilometrový úsek cesty v okrese Púchov
Cestári odstránia asfaltový kryt z vozovky a pôvodný materiál za horúca zrecyklujú.
Autor TASR
Lysá pod Makytou 18. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pokračuje vo veľkoplošných opravách ciest I. triedy opravou šesťkilometrového úseku cesty I/49 od hranice s Českou republikou v Lysej pod Makytou po odbočku na obec Lazy pod Makytou v Púchovskom okrese. Práce budú trvať do konca októbra. Informoval o tom hovorca SSC Lukáš Trepáč.
Cestári odstránia asfaltový kryt z vozovky a pôvodný materiál za horúca zrecyklujú. Nová asfaltová vrstva sa vyrába na mieste, preto ju netreba privážať z iných zdrojov. SSC aj touto formou prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy.
„Recyklácia za horúca pozostáva z odfrézovania vrchnej vrstvy existujúceho asfaltového krytu vozovky, recyklácie obnovovanej vrstvy krytu za horúca na mieste v päťcentimetrovej hrúbke s pridaním doplnkového kameniva a súčasným položením novej obrusnej vrstvy hrubej tri centimetre v jednom cykle,“ doplnil Trepáč s tým, že celkové náklady predstavujú asi dva milióny eur.
Práce budú prebiehať za plnej premávky, SSC žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť pri prejazde úsekom. Dopravu budú podľa potreby regulovať.
Cestári odstránia asfaltový kryt z vozovky a pôvodný materiál za horúca zrecyklujú. Nová asfaltová vrstva sa vyrába na mieste, preto ju netreba privážať z iných zdrojov. SSC aj touto formou prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy.
„Recyklácia za horúca pozostáva z odfrézovania vrchnej vrstvy existujúceho asfaltového krytu vozovky, recyklácie obnovovanej vrstvy krytu za horúca na mieste v päťcentimetrovej hrúbke s pridaním doplnkového kameniva a súčasným položením novej obrusnej vrstvy hrubej tri centimetre v jednom cykle,“ doplnil Trepáč s tým, že celkové náklady predstavujú asi dva milióny eur.
Práce budú prebiehať za plnej premávky, SSC žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť pri prejazde úsekom. Dopravu budú podľa potreby regulovať.