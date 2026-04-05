Cestári pripravujú projekt rekonštrukcie cesty I/16 cez Sorošku
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru pre rekonštrukciu cesty I/16 cez Sorošku si SSC objednala od spoločnosti AMBERG Engineering Slovakia za vyše 170.000 eur s DPH.
Autor TASR
Jablonov nad Turňou 5. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje projekt rekonštrukcie cesty I/16 cez Jablonovské sedlo, známe ako Soroška. Súčasťou prác má byť aj rozšírenie hlavného južného ťahu. V úseku sa v minulosti počítalo s výstavbou tunela, ktorý mal byť súčasťou rýchlostnej cesty, ten však podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) nepatrí medzi prioritné projekty.
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru pre rekonštrukciu cesty I/16 cez Sorošku si SSC objednala od spoločnosti AMBERG Engineering Slovakia za vyše 170.000 eur s DPH. Zmluva bola zverejnená koncom januára. Existujúca cesta s prídavným pruhom v stúpaní podľa SSC svojimi technickými parametrami nezodpovedá súčasnému trendu cestnej dopravy. Budúca rekonštrukcia by mala na horskom priechode priniesť zlepšenie prevádzkových parametrov cesty i zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy.
„Z hľadiska komplexného riešenia je cieľom rekonštrukcia existujúcej cesty tak, aby sa rozšírila a zvýšila sa jej stabilita. Projekt sa zameria aj na riešenie odvodnenia cesty, rekonštrukciu oporného múru a odstránenie lokálnych porúch cestného telesa. Vo výsledku pôjde aj o zvýšenie kapacity dopravného systému, zníženie negatívneho dosahu cestnej dopravy na životné prostredie obyvateľstva a aj zníženie hlukovej záťaže,“ priblížila pre TASR hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
V sedle Soroška v Slovenskom krase štát v minulosti počítal s výstavbou tunela, ktorý mal byť súčasťou rýchlostnej cesty R2 medzi Rožňavou a Jablonovom nad Turňou. Súčasťou úseku s dĺžkou približne 14 kilometrov mal byť vyše štvorkilometrový tunel. Koncom roka 2019 bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa, v lete 2020 NDS tender zrušila s tým, že súťaž bola vyhlásená bez právoplatného stavebného povolenia. Úsek R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou je podľa stanoviska dialničiarov naďalej v prípravnej fáze. „V tejto chvíli však nie je zaradený medzi priorizovanými projektami,“ skonštatovala pre TASR NDS.
