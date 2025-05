Cestári sa vrátia pod Strečno, chcú riešiť zosuv vozovky a krajnice

Strečno 29. mája (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila tender na sanáciu zosuvu vozovky a krajnice na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Havarijný stav má komunikácia v kilometri 468,500 v jazdnom pruhu z Martina do Žiliny. Podľa zverejnených materiálov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota zákazky približne 1,2 milióna eur.



K zosuvu vozovky na ceste došlo vo februári 2023, na čo SSC v spolupráci s políciou reagovala zúžením prejazdného pruhu pre motoristov. Aktuálne cestári plánujú na približne 65-metrovom úseku demoláciu nevyhovujúcich častí pôvodných oporných múrov a výstavbu nového kotveného prahu, ktorý bude podopierať teleso komunikácie.



„Toto riešenie bolo zvolené, nakoľko sanácia a oprava existujúcich konštrukcií je pri poruchách, ktoré sa na nich vyskytujú, nehospodárna. Po ukončení prác bude komunikácia v danom bode spĺňať požiadavky všetkých platných noriem, predpisov a požiadaviek kladených na takúto komunikáciu,“ uviedla SSC. Doplnila, že realizácia bude vykonávaná za plnej premávky, pričom by mala byť usmernená v dvoch zúžených jazdných pruhoch.



Lehota výstavby je stanovená na štyri mesiace od odovzdania staveniska. SSC požaduje od zhotoviteľa, aby zabezpečil vykonávanie prác sedem dní v týždni vrátane víkendov a sviatkov. Jediným kritériom pri vyhodnotení podaných súťažných návrhov je cena, pričom záujemcovia majú možnosť predkladať svoje ponuky do 26. júna 2025.