Cestári skontrolujú stav dynamických bariér na ceste pod Strečnom
Údržbové práce budú cestári vykonávať po oba dni v čase od 8.00 do 16.00 h.
Autor TASR
Strečno 12. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) bude 13. a 14. augusta vykonávať kontrolu a údržbu dynamických bariér na 200-metrovom úseku cesty I/18 v Strečnianskej úžine. TASR o tom v utorok informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.
Údržbové práce budú cestári vykonávať po oba dni v čase od 8.00 do 16.00 h. „Miesto prác bude označené dočasným dopravným značením tak, aby bola zaistená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uviedol Trepáč.
V sobotu 16. augusta v čase od 7.00 do 16.00 h chystá SSC na ceste I/18 opravu výtlkov dýzovou metódou. „Pracovisko cestárov bude mobilné a bude postupovať v smere od Martina do Žiliny. Cestári budú označení dočasným dopravným značením,“ upozornil Trepáč.
Doplnil, že SSC opravou dosiahne zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na frekventovanom ťahu cesty I/18 pod Strečnom, kadiaľ denne prejde približne 30.000 vozidiel. „Žiadame motoristov o zvýšenú pozornosť a sledovanie dočasného dopravného značenia v časoch vykonávaných prác,“ dodal hovorca SSC.
