Cestári získali zdroje na pokračovanie výstavby obchvatu Prievidze

Prievidza/Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) už má zabezpečené financovanie pokračovania prvej etapy obchvatu Prievidze. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške viac ako 24 miliónov eur na vybudovanie stavby Obchvat mesta Prievidza I. etapa 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64 z Programu Slovensko zverejnilo Ministerstvo dopravy SR v centrálnom registri zmlúv (CRZ), účinnosť nadobudla v utorok (29. 7.).



Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje 24.613.070,02 eura, v rovnakej výške je i NFP. SSC získala na realizáciu národného projektu zdroje v rámci uzavretej výzvy.



Druhú stavbu prvej etapy obchvatovej komunikácie má na základe výsledku verejnej súťaže postaviť Eurovia SK, Eurovia CZ a SMS za viac ako 23 miliónov eur. Zmluvu na výstavbu zverejnila SSC v centrálnom registri zmlúv začiatkom apríla. SSC vtedy uviedla, že zmluva nadobudne účinnosť 60. kalendárny deň po tom, ako bude zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa o tom, že objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto zmluvy.



Náklady na dokončenie prvej etapy obchvatovej komunikácie sú v zmysle zmluvy o dielo 23.000.430,55 eura. Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Jej výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice s konečným cieľom vylúčenia ťažkej tranzitnej dopravy z centra miest. Trasa vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky, z toho jedna mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.



Dodávateľ by mal výstavbu zrealizovať do 976 dní od začatia prác. Vykonávanie prác bude povinný zabezpečovať sedem dní v týždni, a to vrátane víkendov a štátnych sviatkov.



Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.