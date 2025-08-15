< sekcia Ekonomika
Cestári zvažujú vylúčiť nákladnú dopravu z trasy mosta pri Ružomberku
Ružomberok 15. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) tvrdí, že rekonštrukcia mosta v mestskej časti Ružomberka Biely Potok prebieha v náročných podmienkach s vysokou intenzitou dopravy, čo obmedzuje zachovať plynulosť premávky. Ako TASR informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, SSC v spolupráci s dopravným inšpektorátom zvažuje vylúčiť tranzitnú nákladnú dopravu z trasy stavby mosta.
V miestach stavby nového mosta je podľa sčítania dopravy z rokov 2022 až 2023 intenzita dopravy približne 10.789 vozidiel denne, z toho asi 20 percent tvoria nákladné vozidlá a autobusy. „Pred samotnou stavbou musia dopravné obmedzenie a značenie, navrhnuté certifikovaným dopravným inžinierom, ktorý vychádza z exaktných podkladov, schváliť kompetentné orgány, ktoré rovnako ako SSC poznajú dopravnú situáciu v lokalite - okresný úrad, krajský dopravný inšpektorát,“ uviedla Lukáčová.
Vzhľadom na dopravnú situáciu SSC v spolupráci so zhotoviteľom prikročila k riadeniu dopravy regulovčíkmi nielen v exponovaných časoch počas dňa, ale počas celých pracovných hodín, po zvyšok dňa dopravu riadia inteligentné semafory, ktoré tiež prešli k zmene programu. Hovorkyňa doplnila, že do úvahy je potrebné zobrať aj skutočnosť, či sa kolóny čakajúcich vozidiel tvoria v extraviláne alebo intraviláne.
Ďalším potenciálnym opatrením, ktoré SSC v spolupráci s dopravným inšpektorátom zvažuje, je vylúčenie tranzitnej nákladnej dopravy z trasy stavby mosta. „Avšak tu treba brať do úvahy, ako by presmerovanie nákladnej dopravy ovplyvnilo už tak komplikovanú situáciu v Ružomberku a okolí,“ podotkla Lukáčová.
SSC dodáva, že sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam o nekvalitnej príprave stavieb, ktoré spomenul podpredseda KDH Igor Janckulík v otvorenom liste adresovanom vedeniu. „Pán poslanec veľmi dobre vie, že o riešení dopravy počas stavebných prác nerozhoduje SSC sama ‚od zeleného stola‘. Každé takéto riešenie podlieha patričnému schvaľovaciemu procesu, a teda konečné rozhodnutie je objektivizované niekoľkými zainteresovanými kompetentnými orgánmi,“ spresnila hovorkyňa.
SSC sa podľa jej slov usiluje v rámci aj finančných možností minimalizovať dosah stavebných prác na širokú verejnosť. Lukáčová dodala, že nie všade je možnosť obchádzkové trasy vybudovať - či už z dôvodov majetkovoprávnych, realizačných alebo finančných.
