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Cestári zvýšili bezpečnosť premávky na ceste I/18 pod Strečnom

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Na snímke uzavretá cesta I/18 pod Strečnom. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na ceste v nehodovej zákrute medzi Žilinou a Martinom pod Domašínskym meandrom zdrsnili vozovku protišmykovým náterom asfaltu, aby sa znížila možnosť šmyku hlavne nákladných vozidiel.

Autor TASR
Strečno 30. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) zvýšila bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/18 pod Strečnom. Ako TASR informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč, na ceste I/18 v nehodovej zákrute medzi Žilinou a Martinom pod Domašínskym meandrom zdrsnili vozovku protišmykovým náterom asfaltu, aby sa znížila možnosť šmyku hlavne nákladných vozidiel.

„Výrazne červený náter okrem toho slúži aj na optické spomalenie dopravy,“ podotkol hovorca s tým, že protišmyková úprava bola aplikovaná v úseku častých dopravných nehôd v smere z Martina do Žiliny v dĺžke 145 metrov, v opačnom smere v dĺžke 85 metrov, celkovo na 800 štvorcových metroch.
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