Cestovanie s príručnou batožinou môže stáť viac, než naznačujú reklamy
V nedávnom prieskume mimovládna organizácia „Which?“ sledovala takmer 1500 kusov batožiny na ôsmich rušných trasách spoločností Ryanair, EasyJet a Wizz Air.
Autor TASR
Londýn 13. decembra (TASR) - Najnižšie inzerované ceny za príručnú batožinu u nízkonákladových leteckých spoločností Ryanair, EasyJet a Wizz Air sú iba zriedka k dispozícii cestujúcim. Vyplýva to z prieskumu britskej organizácie pre ochranu spotrebiteľov, píše TASR podľa webu euronews.
V nedávnom prieskume mimovládna organizácia „Which?“ sledovala takmer 1500 kusov batožiny na ôsmich rušných trasách spoločností Ryanair, EasyJet a Wizz Air. Podľa jej zistení boli inzerované najnižšie ceny za príručnú batožinu od 6,80 eura dostupné v menej ako jednom percente prípadov.
Išlo o štyri rozdielne dátumy v auguste, novembri, decembri a februári, aby sa zohľadnilo cestovanie počas turistickej sezóny aj mimo nej.
Pre cestujúcich môže byť frustrujúca a niekedy dokonca zavádzajúca neznalosť poplatkov za príručnú batožinu až do záveru procesu rezervácie leteniek. V niektorých prípadoch „Which?“ uvádza, že prevyšujú samotné ceny leteniek, ktoré sú hlavným lákadlom pre cestujúcich.
Naproti tomu spoločnosti ako British Airways, KLM a Qatar Airways stále poskytujú bezplatnú príručnú batožinu, v niektorých prípadoch si tiež účtujú poplatky za odbavenú batožinu.
V kombinácii s nejasnými pokutami u nízkonákladoviek za batožinu, ktorá nespĺňa kritériá, sa ceny za príručnú batožinu v posledných rokoch dostali pod osobitnú kontrolu. „Which?“ uvádza, že svoje zistenia o spoločnosti EasyJet oznámila nezávislému úrady pre dohľad nad reklamou (ASA), ktorý problém prešetruje.
V prípade Ryanairu našla inzerovanú cenu 13,70 eura iba dvakrát zo 634 letov – čo je 0,3 percenta prípadov. Priemerná cena príručnej batožiny bola 23,40 eura.
Podobne najnižšia cena za príručnú batožinu u Wizz Air (10 eur) bola zistená iba dvakrát z 338 kontrolovaných letov, čo predstavuje 0,6 percenta prípadov.
„Náš prieskum ukazuje, že desiatky miliónov cestujúcich, ktorí si potrebujú vziať príručnú batožinu, zaplatia oveľa viac, ako je najnižšia inzerovaná cena. Namiesto niekoľkých libier môžu byť ceny za batožinu často vyššie ako (cena za) samotný let,“ povedal o prieskume redaktor časopisu „Which?“ Rory Boland.
„Taktiky, ktoré tieto letecké spoločnosti používajú, si zaslúžia byť odhalené, a preto sme sa o naše zistenia podelili s regulačným orgánom,“ dodal.
