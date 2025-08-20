< sekcia Ekonomika
Cestovanie za prácou. Ako sa mení mobilita Slovákov?
Slováci cestujú za prácou stále viac, nielen medzi mestami, ale aj medzi regiónmi.
Autor OTS
Bratislava 20. augusta (OTS) - Podľa údajov Štatistického úradu SR až 42 % pracujúcich dochádza za prácou mimo svojho bydliska, pričom každý piaty denne prejde viac ako 30 kilometrov. Mobilita sa rýchlo mení aj pod vplyvom nových technológií, pracovných režimov a dostupnosti firemných áut. Klasické každodenné dochádzanie už dávno nie je jedinou možnosťou.
Nejde len o to, či človek má alebo nemá auto. Ľudia, ktorí dochádzajú do práce, zvažujú viacero praktických faktorov – od času a peňazí až po rodinné povinnosti.
Z časového hľadiska rozhoduje najmä dĺžka cesty, dopravná špička a možnosť flexibilného príchodu do práce. Niektorí dochádzajú mimo špičky, aby sa vyhli kolónam a meškaniam. Ráno totiž býva doprava často nespoľahlivá – vlaky aj autobusy chodia preplnené, meškajú alebo úplne vypadnú z cestovného poriadku.
Do úvahy treba brať aj náklady. Cestovanie autom, MHD alebo vlakom niečo stojí, rolu hrá aj cena parkovania. Výhodou môže byť, ak zamestnávateľ prispieva na dopravu. Mnohí si preto porovnávajú, čo je pre nich najlacnejšie alebo najpohodlnejšie.
Rodinné povinnosti, najmä voči deťom, tiež zohrávajú úlohu. Často treba zladiť cestu do práce s rozvozom detí do školy alebo škôlky. Aj preto sa veľa ľudí snaží skrátiť dochádzanie alebo hľadá kompromis medzi pracovným miestom a súkromným životom.
Zamestnávateľ dnes už nie je len tým, kto platí výplatu – čoraz viac firiem sa snaží zamestnancom uľahčiť každodenné fungovanie. Mobilita sa pritom stáva novým benefitom, ktorý zvyšuje atraktivitu pracovnej ponuky.
Pre technikov, obchodníkov či vedúcich pracovníkov je spoľahlivé vozidlo každodennou nevyhnutnosťou. Stále viac firiem preto využíva operatívny leasing, ktorý umožňuje mať firemné auto bez potreby jeho kúpy.
Firmy platia mesačný poplatok a vozidlo je okamžite pripravené na používanie – bez starostí s poistením, registráciou, servisom či výmenou pneumatík. Po skončení zmluvy sa auto jednoducho nahradí novým. Ide o flexibilné riešenie, ktoré šetrí čas, znižuje administratívu a nezaťažuje rozpočet firmy.
Niektoré väčšie firmy, najmä výrobné závody a logistické centrá (napr. v Trnave, Nitre, Bratislave či Žiline), zabezpečujú vlastnú dopravu pre zamestnancov. Ide o zmluvné autobusy alebo minibusy, ktoré zvážajú pracovníkov z okolitých obcí podľa vopred stanoveného harmonogramu. Využíva sa to najmä tam, kde chýba dobré spojenie verejnou dopravou alebo sa pracuje na zmeny.
Zdieľanie jázd medzi kolegami je čoraz bežnejšie, hoci väčšinou ide o neformálne dohody. Niektoré firmy to podporujú cez interné systémy alebo nástenky. V Bratislave a okolí existujú aj mobilné aplikácie na spolujazdu, no ich využívanie zatiaľ nie je masové.
Niektoré firmy motivujú zamestnancov k dochádzaniu na bicykli alebo pešo. Poskytujú stojany na bicykle, sprchy, šatne alebo finančné bonusy za ekologickú dopravu. Ide najmä o IT firmy, coworkingové priestory a moderné kancelárie.
Riešením, ktoré nepriamo znižuje potrebu dochádzania, je práca z domu alebo kombinovaný pracovný režim. Umožňuje to čoraz viac zamestnávateľov, najmä v administratíve, IT a službách.
Nie každý sedí celý deň za počítačom. Technici, údržbári, obchodní zástupcovia, kuriéri tí trávia veľa času na cestách. Potrebujú mať poruke spoľahlivé auto, ktoré ich nenechá v štichu a nezaberie celý rozpočet firmy. A práve v takýchto prípadoch sa firmám oplatí využiť riešenia, ktoré sú flexibilné a bez zbytočných záväzkov.
Ako sa rozhodnúť?
Nejde len o to, či človek má alebo nemá auto. Ľudia, ktorí dochádzajú do práce, zvažujú viacero praktických faktorov – od času a peňazí až po rodinné povinnosti.
Čas a spoľahlivosť
Z časového hľadiska rozhoduje najmä dĺžka cesty, dopravná špička a možnosť flexibilného príchodu do práce. Niektorí dochádzajú mimo špičky, aby sa vyhli kolónam a meškaniam. Ráno totiž býva doprava často nespoľahlivá – vlaky aj autobusy chodia preplnené, meškajú alebo úplne vypadnú z cestovného poriadku.
Náklady na dopravu
Do úvahy treba brať aj náklady. Cestovanie autom, MHD alebo vlakom niečo stojí, rolu hrá aj cena parkovania. Výhodou môže byť, ak zamestnávateľ prispieva na dopravu. Mnohí si preto porovnávajú, čo je pre nich najlacnejšie alebo najpohodlnejšie.
Rodinné povinnosti
Rodinné povinnosti, najmä voči deťom, tiež zohrávajú úlohu. Často treba zladiť cestu do práce s rozvozom detí do školy alebo škôlky. Aj preto sa veľa ľudí snaží skrátiť dochádzanie alebo hľadá kompromis medzi pracovným miestom a súkromným životom.
Mobilita ako benefit? Firmy hľadajú riešenia
Zamestnávateľ dnes už nie je len tým, kto platí výplatu – čoraz viac firiem sa snaží zamestnancom uľahčiť každodenné fungovanie. Mobilita sa pritom stáva novým benefitom, ktorý zvyšuje atraktivitu pracovnej ponuky.
Auto bez starostí
Pre technikov, obchodníkov či vedúcich pracovníkov je spoľahlivé vozidlo každodennou nevyhnutnosťou. Stále viac firiem preto využíva operatívny leasing, ktorý umožňuje mať firemné auto bez potreby jeho kúpy.
Firmy platia mesačný poplatok a vozidlo je okamžite pripravené na používanie – bez starostí s poistením, registráciou, servisom či výmenou pneumatík. Po skončení zmluvy sa auto jednoducho nahradí novým. Ide o flexibilné riešenie, ktoré šetrí čas, znižuje administratívu a nezaťažuje rozpočet firmy.
Firemné spoje (shuttle busy)
Niektoré väčšie firmy, najmä výrobné závody a logistické centrá (napr. v Trnave, Nitre, Bratislave či Žiline), zabezpečujú vlastnú dopravu pre zamestnancov. Ide o zmluvné autobusy alebo minibusy, ktoré zvážajú pracovníkov z okolitých obcí podľa vopred stanoveného harmonogramu. Využíva sa to najmä tam, kde chýba dobré spojenie verejnou dopravou alebo sa pracuje na zmeny.
Carpooling (zdieľaná jazda)
Zdieľanie jázd medzi kolegami je čoraz bežnejšie, hoci väčšinou ide o neformálne dohody. Niektoré firmy to podporujú cez interné systémy alebo nástenky. V Bratislave a okolí existujú aj mobilné aplikácie na spolujazdu, no ich využívanie zatiaľ nie je masové.
Alternatívy k dochádzaniu
Podpora ekologickej dopravy
Niektoré firmy motivujú zamestnancov k dochádzaniu na bicykli alebo pešo. Poskytujú stojany na bicykle, sprchy, šatne alebo finančné bonusy za ekologickú dopravu. Ide najmä o IT firmy, coworkingové priestory a moderné kancelárie.
Práca na diaľku / hybridný režim
Riešením, ktoré nepriamo znižuje potrebu dochádzania, je práca z domu alebo kombinovaný pracovný režim. Umožňuje to čoraz viac zamestnávateľov, najmä v administratíve, IT a službách.
Práca v teréne
Nie každý sedí celý deň za počítačom. Technici, údržbári, obchodní zástupcovia, kuriéri tí trávia veľa času na cestách. Potrebujú mať poruke spoľahlivé auto, ktoré ich nenechá v štichu a nezaberie celý rozpočet firmy. A práve v takýchto prípadoch sa firmám oplatí využiť riešenia, ktoré sú flexibilné a bez zbytočných záväzkov.