Cestoviny či ryža v Tescu odteraz v 100 % recyklovateľných obaloch

Bratislava 8. decembra (OTS) - Ďalších 90 výrobkov Tesca zo sortimentu rezancov, cestovín a ryže odteraz nájdu zákazníci v 100 % recyklovateľných obaloch. Tesco prichádza so zlepšeniami v tejto kategórii výrobkov, aby ich obaly čo najviac prispievali k udržateľnej budúcnosti. Vďaka spracovaniu obalov na ďalšie použitie reťazec dokáže ušetriť 1 617 stromov, a to každý rok. Tesco navyše pokračuje v napĺňaní svojho záväzku – ponúkať do roku 2025 výrobky vlastných značiek len v recyklovateľných alebo opätovne použiteľných obaloch.



V roku 2019 sa Tesco zaviazalo, že do roku 2025 budú obaly výrobkov jeho vlastnej značky 100 % recyklovateľné alebo opätovne použiteľné. Začiatkom tohto roka reťazec uviedol na trh 200 rôznych výrobkov pre domácnosť v plne recyklovateľných obaloch, napríklad čistiace prostriedky či iný drogériový tovar. Teraz pokračuje v napĺňaní záväzku a uvádza plne recyklovateľné obaly pre sortiment rezancov, cestovín a ryže. Zákazníci na Slovensku nakúpia každý rok v Tescu viac ako 4,75 milióna týchto produktov. Zmenou prešli primárne (obal produktu) aj sekundárne obaly (balenie, v ktorom prídu produkty do našich obchodov, v tomto prípade papierové obaly). Obaly sú teraz plne recyklovateľné a prinášajú značné úspory materiálov, ktoré by inak pravdepodobne skončili na skládkach.



„V Tescu dlhodobo pracujeme na tom, aby sme naše aktivity realizovali s dôrazom na čo najnižší vplyv na životné prostredie, k čomu neodmysliteľne patrí aj znižovanie plytvania potravinami a obalovými materiálmi. V tomto roku sa nám už podarilo odstrániť všetky ťažko recyklovateľné materiály z obalov výrobkov našej vlastnej značky a zaviazali sme sa, že do roku 2025 budú všetky Tesco výrobky v plne recyklovateľných alebo opätovne použiteľných obaloch. Rezance, cestoviny a ryža patria medzi najčastejšie nakupované položky domácností na Slovensku, a preto sme sa rozhodli pokračovať v zmene práve pri tomto sortimente, ktorý už predávame v 100 % recyklovateľných obaloch, a významne sme pokročili na ceste k udržateľnejšej spotrebe a výrobe,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.



Obaly výrobkov boli vyvinuté spôsobom, ktorý umožňuje zákazníkom „vyhodiť ich“ po použití s čo najnižším dosahom na životné prostredie – samozrejme za predpokladu, že použijú správne recyklačné kontajnery. Okrem toho sa z predajní Tesca vyzbiera viac ako 95 ton sekundárnych papierových obalov späť do recyklačných zariadení, ktoré vyrábajú recyklovaný papier z triedeného odpadu vrátane papierových nákupných tašiek Tesca. Ak by maloobchodný reťazec netriedil tieto materiály, v krajine by sa muselo každoročne vysadiť 1 617 stromov, aby sa nahradil recyklovaný, resp. odpadový papier. Tesco preto plní svoj dlhodobý cieľ vytvoriť tzv. recyklačnú slučku a vrátiť staré obaly do obehu v súlade so zásadami obehového hospodárstva.