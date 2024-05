Cestovka TUI zaznamenala pokles straty a rast tržieb v 1. polroku

Hannover 15. mája (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI Group v stredu oznámila, že v 1. polroku svojho finančného roka 2023/24 znížila svoju stratu viac, ako sa čakalo, keďže dopyt po dovolenkách pretrváva aj napriek rastúcim cenám za zájazdy do zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



TUI vykázala za šesť mesiacov do konca marca 2024 stratu pred zdanením vo výške 403,1 milióna eur, čo je menej než strata 648,8 milióna eur pred rokom.



Cestovné kancelárie tradične zaznamenávajú straty počas pokojnejších zimných mesiacov.



Tržby najväčšej cestovnej kancelárie na svete v 1. polroku jej finančného roka vzrástli o 15,2 % na 8 miliárd eur.



TUI zároveň uviedla, že eviduje vysoký dopyt najmä po dovolenkových balíkoch, pričom jej priemerné ceny na letnú sezónu sú približne o 4 % vyššie ako pred rokom.



Približne 60 % z letnej ponuky je už predaných, čo predstavuje 9 miliónov rezervácií na nadchádzajúcu vrcholnú sezónu a medziročný nárast o 5 %.



TUI potvrdila svoje odhady príjmov za celý rok, pričom jej cieľom je rast tržieb o 10 % a základného prevádzkového zisku aspoň o 25 %.



Spoločnosť uviedla tiež, že miernejšie zimné počasie motivovalo mnohých klientov, aby si v 2. štvrťroku (január - marec) rezervovali pobyt až na poslednú chvíľu. Ceny za zimné dovolenky boli v priemere o 3 % vyššie ako vlani.



TUI aj v 2. štvrťroku znížila svoju prevádzkovú stratu na 189 miliónov eur. Jej tržby vzrástli o 16 % na rekordných 3,6 miliardy eur.



Spoločnosť TUI so sídlom v Hannoveri, ktorá prevádzkuje hotely, výletné plavby a leteckú spoločnosť, dodala, že letné rezervácie sa sústreďujú najmä na destinácie na stredné a krátke vzdialenosti. Grécko, Turecko a Baleárske ostrovy sa opäť ukazujú ako najobľúbenejšie destinácie na letnú dovolenku.