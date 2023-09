Cestovná kancelária TUI očakáva dobrú sezónu 2022/2023

Hannover 19. septembra (TASR) - Cestovná kancelária TUI Group potvrdila pôvodnú celoročnú prognózu, čo sa týka výsledkov za súčasný obchodný rok, k čomu dopomohol výrazný rast rezervácií na letnú aj zimnú sezónu. Nebyť mimoriadnych udalostí, ktoré výrazne narušili v tomto roku počty letov a dovolenkové pobyty, celoročné výsledky by prekročili pôvodné očakávania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Počet rezervácií na tohtoročnú letnú sezónu vzrástol oproti minulému letu o 5 % na 13,7 milióna, uviedla TUI. "Nebyť nepriaznivých udalostí v posledných mesiacoch, ktoré sme nemohli ovplyvniť, ako napríklad požiare na ostrove Rodos, naše výsledky by pôvodné očakávania prekonali," povedal šéf spoločnosti Sebastian Ebel. Firma už skôr uviedla, že rozsiahle požiare na gréckych ostrovoch ju budú stáť približne 25 miliónov eur.



Okrem letných rezervácií výrazne vzrástli aj rezervácie na nadchádzajúcu zimnú sezónu. Ich počet sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka zvýšil o 15 %.



Napriek tomu, že Európa zápasila s extrémnym počasím, ktoré zasiahlo cestovný ruch, TUI uviedla, že je na dobrej ceste opätovne potvrdiť, že jej základný zisk pred úrokmi a daňami zaznamená vo 4. kvartáli 2022/2023 (júl - september) a za celý obchodný rok výrazný medziročný rast. Navyše v tomto trende by mal pokračovať aj v ďalšom období.