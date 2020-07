Cestovná kancelária TUI ruší dovolenky do Španielska

Londýn 26. júla (TASR) - Cestovná kancelária TUI v nedeľu oznámila, že zruší všetky dovolenky v pevninskej časti Španielska až do nedele 9. augusta vrátane. Reaguje tak na zavedenie povinnej karantény v Británii pre ľudí, ktorí sa vracajú zo Španielska.



"TUI UK prijalo rozhodnutie o zrušení všetkých dovoleniek do pevninskej časti Španielska až do nedele 9. augusta 2020 vrátane," cituje z vyhlásenia agentúra Reuters.



"Vieme, ako sa naši zákazníci tešia na dovolenku v zahraničí a niektorí budú schopní prijať nové karanténne obmedzenia. Preto všetci tí, ktorí chcú cestovať na Baleárske a Kanárske ostrovy, budú môcť odcestovať podľa plánu v pondelok 27. júla," stojí vo vyhlásení.