Streda 13. máj 2026
Cestovná kancelária TUI vo svojom druhom kvartáli zredukovala stratu

Autor TASR
Hannover 13. mája (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI vo svojom druhom kvartáli znížila čistú stratu napriek tomu, že jej tržby medziročne v podstate stagnovali. Firma v stredu uviedla, že strata pre akcionárov klesla na 282 miliónov eur z úrovne 306 miliónov. Strata na akciu sa medziročne znížila na 0,64 eura z úrovne 0,69 eura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zníženie straty bolo výsledkom silného dopytu po výletných plavbách, hoci predovšetkým vojna v Iráne firme spôsobila jednorazové negatívne účtovné položky v sume 45 miliónov eur. Tržby spoločnosti v jej účtovnom druhom kvartáli sa medziročne znížili na 3,7 miliardy eur zo sumy 3,71 miliardy eur, hoci počet zákazníkov stúpol o 2 % na 5,6 milióna.

Hospodárskym výsledkom TUI pred úrokmi a zdanením bola v druhom účtovnom štvrťroku strata 206 miliónov eur, čo bolo zníženie zo sumy 217 miliónov v rovnakom období pred rokom. Za celý účtovný rok 2026 TUI očakáva prevádzkový zisk v pásme 1,1 až 1,4 miliardy eur.
