Cestovná kancelária TUI vykázala najlepšie výsledky za 11 rokov
Hlavným segmentom rastu boli podľa TUI opäť jej hotelová divízia a divízia výletných plavieb.
TASR
Hannover 13. augusta (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI Group oznámila za 3. kvartál súčasného obchodného roka najlepšie výsledky za posledných 11 rokov. Údaje spoločnosti zverejnila agentúra DPA.
TUI uviedla, že v 3. štvrťroku obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, zaznamenala tržby na úrovni 6,2 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 7 %. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) upravený o jednorazové položky vzrástol o 38 % na 321 miliónov eur a čistý zisk vyskočil z 52 miliónov eur pred rokom na 183 miliónov eur. To sú najlepšie výsledky od roku 2014.
Hlavným segmentom rastu boli podľa TUI opäť jej hotelová divízia a divízia výletných plavieb. Hotelové značky Riu, TUI Blue a Robinson Clubs pokračujú v dobrých výsledkoch, ktoré už minulý rok boli rekordné. Navyše, divízia výletných plavieb spoločnosti zahrnujúca TUI Cruises či Marella Cruises vykázala rekordné výsledky, k čomu prispeli dve nové výletné lode.
Čo sa týka počtu klientov, TUI ich v 3. kvartáli súčasného obchodného roka obslúžila 5,9 milióna. To je iba mierny pokles v porovnaní s počtom obslúžených hostí za rovnaké obdobie roka 2019, teda pred nástupom pandémie nového koronavírusu. Vtedy to bolo 6 miliónov klientov.
