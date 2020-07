Cestovná kancelária TUI zatvorí 166 pobočiek v Británii a Írsku

Londýn/Dublin/Berlín 30. júla (TASR) - Európska cestovná kancelária TUI so sídlom v Berlíne vo štvrtok oznámila, že zatvorí 166 pobočiek v Spojenom kráľovstve a Írsku. Dôvodom je pokles cestovania pre pandémiu nového koronavírusu. To by mohlo viesť k určitým stratám pracovných miest.



TUI uviedla, že po zatvorení týchto pobočiek jej zostane 350 maloobchodných prevádzok. A dodala, že sa bude snažiť presunúť 70 % z 900 zamestnancov, ktorých sa zatváranie dotkne, na predaj a poskytovanie služieb v rámci tzv. homeoffice, a tiež do zostávajúcich otvorených prevádzok.



V Írsku, kde pôsobí do roku 1988, má TUI len niekoľko prevádzok: päť v Dubline, dve v Corku a po jednej v Kilkenny, Limericku a Waterfordu. Zatiaľ nie je jasné, koľko z írskych pobočiek sa zatvorí.