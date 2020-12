Cestovná kancelária TUI získala ďalšiu pomoc za 1,8 mld. eur

Berlín 2. decembra (TASR) - Cestovná kancelária TUI získala po dohode s nemeckou vládou, bankami a súkromnými investormi ďalšiu finančnú pomoc. Spoločnosť by tak mala zvládnuť nasledujúce mesiace, počas ktorých sa počíta s pokračovaním útlmu v oblasti cestovného ruchu.



Ako TUI informovala, dodatočný finančný balík dosahuje 1,8 miliardy eur. Je to už tretia finančná pomoc od nástupu pandémie nového koronavírusu, ktorá mala devastujúci vplyv na svetový cestovný ruch.



Celkovo sa tak pomoc pre TUI zvýšila na 4,8 miliardy eur. V rámci prvého balíka získala spoločnosť v apríli 1,8 miliardy eur a následne v auguste ďalších 1,2 miliardy eur.



Firma dodala, že nový balík pomoci jej pomôže zlepšiť finančnú pozíciu v súčasnom nestabilnom trhovom prostredí. Okrem toho by jej mal umožniť preklenúť obdobie permanentných cestovných obmedzení až do začiatku jej kľúčovej letnej sezóny 2021.