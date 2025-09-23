< sekcia Ekonomika
Cestovná kancelária TUI zlepšila odhad vývoja celoročného zisku
Najväčšia cestovná kancelária v Európe odhaduje, že zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vzrastie v obchodnom roku 2024/2025 (končí sa v septembri) o 9 % až 11 %.
Autor TASR
Hannover 23. septembra (TASR) - Nemecka cestovná kancelária TUI zlepšila odhad vývoja zisku v súčasnom obchodnom roku napriek tomu, že počet rezervácií v letných mesiacoch oproti minulému roku klesol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najväčšia cestovná kancelária v Európe odhaduje, že zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vzrastie v obchodnom roku 2024/2025 (končí sa v septembri) o 9 % až 11 %. Zlepšila tak pôvodný odhad, ktorý stanovil rast na úrovni 7 % až 10 %. Čo sa týka tržieb, tie naďalej rastú tempom, ktorý naznačuje za celý rok rast na dolnej hranici pôvodne stanoveného pásma 5 % až 10 %.
Firma zlepšia odhad rastu EBIT napriek tomu, že počet rezervácií na letnú dovolenkovú sezónu, ktorá sa v súčasnosti končí, zaznamenal pokles o 2 %. Priemerná cena však vzrástla o 3 %, čím pomohla kompenzovať slabší počet rezervácií a zvýšené náklady.
Na nadchádzajúcu zimnú sezónu zaznamenala spoločnosť TUI už 1,8 milióna rezervácií. To je o 1 % viac než za predchádzajúcu zimu. Aj priemerná cena zimných dovoleniek smeruje v porovnaní s minulým rokom k rastu, pričom v súčasnosti je oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vyššia o 3 %. To poukazuje na stabilný dopyt po dovolenkách, napriek rastúcim tlakom na tento trh.
